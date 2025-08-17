«بر فراز ابرها» به «بیگ کارتون» رسید
انیمیشن «بر فراز ابرها» ساخته مهدی برقزدگان (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) در بخش مسابقه جشنواره «بیگ کارتون» روسیه نمایش داده میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فیلم انیمیشن «بر فراز ابرها» ساخته مهدی برقزدگان به بخش مسابقه رسمی فیلمهای کوتاه نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی بیگ کارتون روسیه راه یافت. این جشنواره به صورت حضوری و آنلاین برگزار میشود.
«بیگ کارتون» بزرگترین جشنواره سالانه انیمیشن در روسیه است. انیمیشن کوتاه «بر فراز ابرها» توسط بخش بینالملل برای جشنواره ارسال شده است.