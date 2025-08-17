برگزیدگان جشنواره فیلم لوکارنو معرفی شدند
هفتاد و هشتمین دوره جشنواره سوییسی لوکارنو با اهدای جایزه اصلی خود به فیلمی از ژاپن به کارش خاتمه داد.
به گزارش ایلنا به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم «دو فصل، دو غریبه» ساخته شو میاکه برنده هفتاد و هشتمین دوره رقابت بینالمللی جشنواره فیلم لوکارنو شد.
لیست برندگان هفتادوهشتمین جشنواره فیلم لوکارنو به شرح زیر است:
مسابقه بینالمللی (Concorso Internazionale)
پلنگ طلایی – جایزه بزرگ جشنواره و شهر لوکارنو: «دو فصل، دو غریبه» ساخته شو میاکه – ژاپن
جایزه ویژه هیأت داوران – شهرهای آسکونا و لوزونه: «حلزون سفید» ساخته الزا کرِمسر و لوین پیتر – اتریش/آلمان
پلنگ بهترین کارگردانی – شهر و منطقه لوکارنو: عباس فاضل برای «حکایتهای سرزمین زخمی» – لبنان
پلنگ بهترین بازیگری:
مانوئلا مارتلی و آنا ماریا وسلچیچ برای «خدا کمک نخواهد کرد» ساخته هانا یوشیچ – کرواسی/ایتالیا/رومانی/یونان/فرانسه/اسلوونی
ماریا ایمبرو و میخائیل سنکوف برای «حلزون سفید» – اتریش/آلمان
تقدیر ویژه: «برگ خشک» ساخته الکساندر کوبریدزه – آلمان/گرجستان
بخش فیلمهای اول و دومی
پلنگ طلایی: «مو، کاغذ و آب…» ساخته نیکولا گراو و ترونگ مین کوی – بلژیک/فرانسه/ویتنام
بهترین کارگردان نوظهور – شهر و منطقه لوکارنو: سیسیلیا کانگ برای «پسر ارشد» – آرژانتین/فرانسه
جایزه ویژه هیأت داوران: «جویای من» (عزیزم) ساخته مارگریتا اسپامپیناتو
پلنگ بهترین بازیگری:
اورورا کواتروچی برای «جویای من» – ایتالیا
لوان گلباخیانی برای «اجازه نده خورشید» ساخته ژاکلین زوند – سوئیس/ایتالیا