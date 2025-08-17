برگزیدگان جشنواره فیلم لوکارنو معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم «دو فصل، دو غریبه» ساخته شو میاکه برنده هفتاد و هشتمین دوره رقابت بین‌المللی جشنواره فیلم لوکارنو شد.

لیست برندگان هفتادوهشتمین جشنواره فیلم لوکارنو به شرح زیر است:

مسابقه بین‌المللی (Concorso Internazionale)

پلنگ طلایی – جایزه بزرگ جشنواره و شهر لوکارنو: «دو فصل، دو غریبه» ساخته شو میاکه – ژاپن

جایزه ویژه هیأت داوران – شهر‌های آسکونا و لوزونه: «حلزون سفید» ساخته الزا کرِمسر و لوین پیتر – اتریش/آلمان

پلنگ بهترین کارگردانی – شهر و منطقه لوکارنو: عباس فاضل برای «حکایت‌های سرزمین زخمی» – لبنان

پلنگ بهترین بازیگری:

مانوئلا مارتلی و آنا ماریا وسلچیچ برای «خدا کمک نخواهد کرد» ساخته هانا یوشیچ – کرواسی/ایتالیا/رومانی/یونان/فرانسه/اسلوونی

ماریا ایمبرو و میخائیل سنکوف برای «حلزون سفید» – اتریش/آلمان

تقدیر ویژه: «برگ خشک» ساخته الکساندر کوبریدزه – آلمان/گرجستان

بخش فیلم‌های اول و دومی

پلنگ طلایی: «مو، کاغذ و آب…» ساخته نیکولا گراو و ترونگ مین کوی – بلژیک/فرانسه/ویتنام

بهترین کارگردان نوظهور – شهر و منطقه لوکارنو: سیسیلیا کانگ برای «پسر ارشد» – آرژانتین/فرانسه

جایزه ویژه هیأت داوران: «جویای من» (عزیزم) ساخته مارگریتا اسپامپیناتو

پلنگ بهترین بازیگری:

اورورا کواتروچی برای «جویای من» – ایتالیا

لوان گلباخیانی برای «اجازه نده خورشید» ساخته ژاکلین زوند – سوئیس/ایتالیا

