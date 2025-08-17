خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاندیدای بهترین کارگردانی در جشنواره فیلم تورنتو برای فیلم «قپان»

کاندیدای بهترین کارگردانی در جشنواره فیلم تورنتو برای فیلم «قپان»
کد خبر : 1674579
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم کوتاه «قپان» به کارگردانی سید احسان موسویان و تهیه‌کنندگی فاطمه دهقان به نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «نالیوود» تورنتو راه یافت و کاندیدای بهترین کارگردانی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی این فیلم؛ همزمان با نامزدی فیلم کوتاه «قپان» در بخش بهترین کارگردانی در جشنواره بین‌المللی فیلم «نالیوود» تورنتو در کانادا از پوستر این فیلم‌ نیز رونمایی شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم «نالیوود»  Toronto International Nollywood Film Festival (TINFF) که سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریورماه ۱۴۰۴) در تورنتوی کانادا برگزار می‌شود مورد تائید آکادمی جوایز سینمایی کانادا (اسکار کانادا) به شمار می‌رود.

این فیلم پیش از این نیز در دو بخش بهترین فیلمساز اول و بهترین بازیگر مرد از جشنواره «آلترناتیو» کانادا نامزد شده بود.

همچنین کیوان شعبانی موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمبرداری از نهمین دوره جشنواره بین المللی  Digital Griffix Film  برای این فیلم در کشور کانادا شد.

«قپان» داستان دو برادر است که برای آشکار شدن یک حقیقت خانوادگی وارد چالشی جدی می شوند.

در این فیلم کوتاه آرش فلاحت پیشه، مهران آتش زای و امیر قنبری نقش آفرینی کرده‌‌اند.

پوستر این فیلم‌ کوتاه را وحید عبدالحسینی طراحی کرده است.

پخش بین‌الملل این فیلم بر عهده کمپانی سون اسکایز است.

دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: نویسندگان: سجاد رضایی و سید احسان موسویان، مدیر فیلمبرداری: کیوان شعبانی، طراح صحنه و لباس: رسول علیزاده، تدوین: هانیه جلوخانی، طراحی و ترکیب صدا: بهنیا یوسفی، اصلاح رنگ و نور: مهران جبلی، موسیقی: علی گرگین، طراح گریم: مهرنوش سلیمی، صدابردار: امیر نخجوان، مدیر تولید: رضا سامانی، دستیار کارگردان: مهداد رحیمی، برنامه ریز: ریحانه امینی، منشی صحنه: پانیذ افتخاری، عکاس و طراح پوستر: وحید عبدالحسینی، تیزر: صادق شاهسون، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: فرانک قنبری، پشتیبانی فنی: گرا مدیا.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور