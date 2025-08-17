مدیرکل دفتر موسیقی مطرح کرد؛
شیوهنامه قیمتگذاری بلیت کنسرتها به زودی اجرایی میشود
در پی کنترل افزایش قیمت بلیت کنسرتهای کشور مدیرکل دفتر موسیقی با سالنداران جلسهای برگزار کرده و به زودی در این زمینه شیوهنامهای مشخص تصویب میشود
به گزارش ایلنا، در پی انتشار اطلاعیه دفتر موسیقی در رابطه با قیمتگذاری قاعدهمند بلیت کنسرتها و دریافت تاییدیه آتشنشانی و ایمنی سالنها، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی توضیحاتی داده است.
به گفته او در حال حاضر شیوهنامه قیمتگذاری کنسرتها در حال انجام است. در همین راستا جلسهای با سالنداران برای دریافت تعرفه قیمت اجاره سالنها برگزار شده است.
او گفته دلیل توقف افزایش قیمت بلیتها برای برنامه ریزی در جهت تعیین تعرفهها بوده است.
او بیان کرده: همچنین قصد داریم جلسهای را با تهیهکنندگان برگزار کنیم تا به جزئیات هزینههای برگزاری کنسرت از سمت آنها برسیم و براساس آن تعرفه قیمتگذاری کنسرتها را مشخص کنیم و بتوانیم تا پایان ماه صفر نتیجه را اعلام نماییم.
در روزهای آینده نیز قرار است مدیر کل دفتر موسیقی با تهیهکنندگان موسیقی که بانی برگزاری کنسرتهای پاپ هستند نیز جلسهای داشته باشد تا به این واسطه آنها نیز تعرفه هزینهها و جزییات آنها را بیان کنند.