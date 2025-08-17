خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پخش مستند «کودتاهای مورد حمایت آمریکا» از شبکه آموزش سیما

پخش مستند «کودتاهای مورد حمایت آمریکا» از شبکه آموزش سیما
کد خبر : 1674557
لینک کوتاه کپی شد.

شبکه آموزش سیما برای نخستین‌بار مستند جنجالی «کودتاهای مورد حمایت آمریکا» را روی آنتن می‌برد؛ اثری پژوهشی که با نگاهی تاریخی و مستند، به بررسی نقش ایالات متحده در سرنگونی دولت‌های مستقل و جایگزینی رهبران دست‌نشانده می‌پردازد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، مستند «کودتاهای مورد حمایت آمریکا» با دوبله و آماده‌سازی ویژه در گروه تأمین برنامه این شبکه تولید شده و قرار است روز دوشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۵:۳۰ و سه‌شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۰۹:۴۵ برای نخستین بار از شبکه آموزش سیما پخش شود.

این مستند با روایت و تحلیل تاریخی، به بررسی چگونگی استفاده ایالات متحده از کودتاها به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود می‌پردازد. در این اثر، نمونه‌های مهمی از وقایع تاریخی همچون کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ایران و مداخلات آمریکا در آمریکای لاتین و خاورمیانه با اتکا به اسناد معتبر بررسی می‌شود.

مستند «کودتاهای مورد حمایت آمریکا» نشان می‌دهد که چگونه حمایت از رژیم‌های دیکتاتوری، نفوذ نظامی و اقتصادی و مداخلات سیاسی، پیامدهای بلندمدتی از جمله بی‌ثباتی، بحران‌های اجتماعی و دشمنی‌های تاریخی در جهان برجای گذاشته است.

این برنامه بخشی از مجموعه مستندهای تحقیقی جانی هریس، خبرنگار و مستندساز آمریکایی است که پیش‌تر در آثاری چون «چگونه آمریکا دشمن ایران شد» و «چگونه آمریکا ایران را به دیکتاتوری تبدیل کرد» به بررسی نقش CIA و MI6 در براندازی دولت دکتر محمد مصدق پرداخته بود.

شبکه آموزش با پخش این مستند، یکی از مهم‌ترین روایت‌های تاریخ معاصر جهان را به تصویر می‌کشد و تماشاگران را با پشت‌پرده مداخلات ایالات متحده در کشورهای مختلف آشنا می‌سازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور