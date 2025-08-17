پخش مستند «کودتاهای مورد حمایت آمریکا» از شبکه آموزش سیما

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، مستند «کودتاهای مورد حمایت آمریکا» با دوبله و آماده‌سازی ویژه در گروه تأمین برنامه این شبکه تولید شده و قرار است روز دوشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۵:۳۰ و سه‌شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۰۹:۴۵ برای نخستین بار از شبکه آموزش سیما پخش شود.

این مستند با روایت و تحلیل تاریخی، به بررسی چگونگی استفاده ایالات متحده از کودتاها به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود می‌پردازد. در این اثر، نمونه‌های مهمی از وقایع تاریخی همچون کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ایران و مداخلات آمریکا در آمریکای لاتین و خاورمیانه با اتکا به اسناد معتبر بررسی می‌شود.

مستند «کودتاهای مورد حمایت آمریکا» نشان می‌دهد که چگونه حمایت از رژیم‌های دیکتاتوری، نفوذ نظامی و اقتصادی و مداخلات سیاسی، پیامدهای بلندمدتی از جمله بی‌ثباتی، بحران‌های اجتماعی و دشمنی‌های تاریخی در جهان برجای گذاشته است.

این برنامه بخشی از مجموعه مستندهای تحقیقی جانی هریس، خبرنگار و مستندساز آمریکایی است که پیش‌تر در آثاری چون «چگونه آمریکا دشمن ایران شد» و «چگونه آمریکا ایران را به دیکتاتوری تبدیل کرد» به بررسی نقش CIA و MI6 در براندازی دولت دکتر محمد مصدق پرداخته بود.

شبکه آموزش با پخش این مستند، یکی از مهم‌ترین روایت‌های تاریخ معاصر جهان را به تصویر می‌کشد و تماشاگران را با پشت‌پرده مداخلات ایالات متحده در کشورهای مختلف آشنا می‌سازد.

