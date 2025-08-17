خبرگزاری کار ایران
انیمیشن «ژولیت و شاه» نخستین جایزه بین‌المللی خود را دریافت کرد

انیمیشن «ژولیت و شاه» نخستین جایزه بین‌المللی خود را دریافت کرد
انیمیشن سینمایی «ژولیت و شاه» به کارگردانی اشکان رهگذر و تولید استودیو هورخش، موفق به دریافت نخستین جایزه بین‌المللی خود از جشنواره بین‌المللی انیمیشن پالم اسپرینگز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش، این انیمیشن در مراسم اختتامیه جشنواره بین‌المللی انیمیشن پالم اسپرینگز موفق به دریافت جایزه ویژه Streamtacular Award شد؛ جایزه‌ای که از سوی پلتفرم پخش دیجیتال Streamtacular به آثاری تعلق می‌گیرد که در فضای آنلاین، با استقبال بالای مخاطبان روبه‌رو شده‌اند و از نظر تأثیرگذاری در رسانه‌های نوین، برجسته بوده‌اند.

جشنواره بین‌المللی انیمیشن پالم اسپرینگز (Palm Springs International Animation Festival) یکی از معتبرترین رویدادهای مستقل در حوزه انیمیشن در آمریکاست که هرساله با تمرکز بر نمایش آثار خلاقانه و نوآورانه از سراسر جهان برگزار می‌شود.

انیمیشن سینمایی «ژولیت و شاه» نخستین بازآفرینی فانتزی و شاعرانه از داستانی تاریخی است که رابطه پیچیده ناصرالدین‌شاه قاجار و بازیگر فرانسوی، ژولیت، را در بستری خیال‌پردازانه روایت می‌کند. این اثر پیش از اکران عمومی، در فستیوال‌های متعددی حضور خواهد داشت.

اشکان رهگذر، نویسنده و کارگردان اثر، در واکنش به دریافت این جایزه اعلام کرد: «دریافت این جایزه برای ما آغاز راهی‌ست که با امید و عشق شروع کردیم؛ و خوشحالیم که «ژولیت و شاه» توانسته در دومین حضور بین‌المللی خود مورد توجه قرار بگیرد.»

