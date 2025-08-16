خبرگزاری کار ایران
برپایی موکب کانون خدمت رضوی منطقه ۴ در اربعین حسینی

کد خبر : 1674417
موکب شهید محمود باقری کانون خدمت رضوی منطقه ۴ با حضور خادمان این مجموعه در خیابان فداییان اسلام، خدمات فرهنگی، آموزشی، رفاهی و مذهبی متنوعی به زائران و جاماندگان اربعین حسینی ارائه کرد. خادمان از نخستین ساعات صبح با ایجاد فضایی معنوی و صمیمی، تلاش کردند مشارکت اجتماعی و حضور مردمی را تقویت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از خادمان رسانه‌ای کانون‌های خدمت رضوی استان تهران، این مراسم روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌آقا نجاتی، دبیر کانون خدمت رضوی منطقه، در بازدید از موکب، تلاش و حضور خادمان را جلوه‌ای از مشارکت مردمی و هم‌افزایی اجتماعی دانست و بر استمرار برنامه‌های فرهنگی و تقویت پیام حسینی در جامعه تأکید کرد.

موکب امسال نسبت به سال‌های گذشته تفاوت‌هایی داشت. علاوه بر فضاهای فرهنگی و رفاهی، مسیر موکب با اسامی و تصاویر شهدای مقاومت آراسته شده بود تا قدرت و اقتدار مردم ایران در پیوند با آرمان‌های حسینی به نمایش گذاشته شود. نمادهای استکبارستیزانه، از جمله پرچم‌های صهیونیست غاصب و آمریکای جنایتکار، در مسیر زائران قرار داشت تا عبور آنان از روی این پرچم‌ها پیام مقاومت و بیداری اسلامی را بازتاب دهد و همسو با حال و هوای معنوی موکب باشد.

فضای معنوی موکب با تلاوت قرآن کریم، اقامه نماز جماعت و برگزاری مراسم عزاداری و مداحی دوچندان شد و حضور خادمان در ایجاد این حال و هوا تأثیرگذار بود.

در میان فعالیت‌های فرهنگی، غرفه کتاب و کتابخوانی با ارائه داستان‌ها، کاردستی‌های مرتبط با اربعین و برگزاری مسابقات، کودکان و نوجوانان را با آموزه‌های دینی و مفاهیم عاشورایی آشنا کرد. فاطمه قاسمی، مسئول کانون کتاب، گفت: «استقبال گسترده کودکان و خانواده‌ها نشان می‌دهد برنامه‌های ما علاوه بر ترویج فرهنگ مطالعه، فرصتی مناسب برای انتقال مفاهیم حسینی به نسل جوان فراهم کرده است.»

غرفه محصولات فرهنگی با اهدا کارت‌هایی مزین به اسماء معصومین (ع) و برگزاری مسابقات همراه با جوایز، فضایی معنوی و آموزنده برای زائران ایجاد کرد. مریم عبادی، مسئول کانون فرهنگی، توضیح داد: «این فعالیت‌ها سهم کانون در ترویج فرهنگ حسینی و فراهم کردن لحظاتی معنوی برای زائران را محقق ساخته است.»

غرفه بانوان و خانواده با محوریت پیام «فرزندآوری» و «تمدن‌سازی اسلامی» خدمات مشاوره‌ای به مادران و زوج‌های جوان ارائه کرد و هدایایی همچون بادبزن‌های فرهنگی، جوراب نوزاد و نمک تبرکی اهدا شد. کاظمی، مسئول کانون بانوان، گفت: «حضور کارشناسان باعث شد مراجعه‌کنندگان درباره دغدغه‌های فرزندآوری، مسائل اجتماعی و اقتصادی و موضوعات مرتبط با مقاومت راهنمایی شوند.»

غرفه سلامت با ارائه خدمات پزشکی و مشاوره‌های مرتبط، امکان بهره‌مندی زائران از مراقبت‌های بهداشتی را فراهم کرد. شیخ سفلی، مسئول کانون سلامت، مشارکت بازدیدکنندگان را رضایت‌بخش و مؤثر توصیف کرد.

در غرفه جوانان به همت آقاجانی، اسامی شهدای کربلا و شهدای معاصر روی لباس‌ها طراحی می‌شد تا زائران با یاد شهدا همراه شوند و فرهنگ ایثار و مقاومت در مسیر اربعین بازتاب یابد.

خادمان با توزیع آب خنک، شربت، هندوانه، شیرینی و صبحانه شامل چای، نان، پنیر و سبزی، رفاه زائران را تأمین کردند و در پایان، غذای گرم نذری بین حاضرین توزیع شد.

موکب، با فراهم کردن مکان استراحت، فرصتی برای آرامش و بازیابی انرژی زائران نیز ایجاد کرد. با حضور خادمان و ارائه خدمات متنوع، این برنامه توانست حال و هوای حسینی را برای زائران بازسازی کند و پیام مقاومت و همبستگی اجتماعی را در جامعه گسترش دهد.

