به گزارش ایلنا، نمایش «مکبث الدوله» به عنوان بیستمین نمایش حامد شیخی در مقام نویسنده و کارگردان، قرار است شهریور ماه در تماشاخانه سنگلج روی صحنه برود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «مکبث پیش از شکست از سیوارد و کشته شدن به دست مکداف، به پیشنهاد پیشکارش ندیم، همراه با لیدی به ایران می‌روند و با حکومت آل بویه مواجه می‌شوند»

این نمایش یک پارودی از مکبث اثر ویلیام شکسپیر است که به عنوان جدیدترین محصول گروه هنری تندیس و به تهیه‌کنندگی فاطمه عبدالرحیمی آماده اجرا شده است.

عوامل و بازیگران این نمایش بزودی معرفی خواهند شد.

