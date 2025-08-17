معاون میراثفرهنگی اردبیل در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
ریزش کاشیهای مجموعه شیخصفی به دلیل نواختن طبل کذب است
درحالیکه برخی فعالان میراثفرهنگی از مرمت غیراصولی در گنبد چینیخانه و ریزش آجرهای رنگی گنبدهای صفوی مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی بر اثر نواختن طبل خبر میدهند، معاون میراثفرهنگی این استان اطمینان داد: حتی یک قطعه از آجرهای گنبدهای این مجموعه ثبت جهانی شده در یونسکو به دلیل اجرای مراسمها و برپایی تعزیه آسیب ندیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی فعالان میراثفرهنگی اردبیل با نامناسب اعلام کردن وضعیت مرمت و حفاظت مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی، از کارشناسان و مدیران ارشد وزارت میراث فرهنگی درخواست کردند با سرکشی به بناهای ثبتی بهویژه مجموعه ثبت جهانی شده شیخ صفی الدینی اردبیلی به پایش این میراث ارزشمند جهانی بپردازند.
«حامد ابیترابی» فعال و دوستدار میراثفرهنگی، با اعلام این موضوع که وضعیت حفاظتی مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیل استاندارد و مناسب نیست، به ایلنا گفت: مرمت گنبد چینیخانه غیر اصولی بود و تغییرات رنگی در آن ایجاد شده است.
مرمت غیر اصولی نداشتیم
با این حال «علیرضا دباغ عبدالهی»، معاون میراثفرهنگی اردبیل نظر دیگری دارد. وی گفت: فعالان میراثفرهنگی اردبیل درحالی مدعی هستند که در مرمت گنبد مجموعه چینیخانه تغییر رنگ از طلایی به بنفش ایجاد شده که در سالهای گذشته در حوزه مرمت نقاشیهای داخل مجموعه بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی هیچگونه رنگگذاری در مرمتهای صورتگرفته انجام نشده است. در واقع مرمتها صرفا پاکسازی گرد و غبار و تثبیت وضع موجود بنا بود. بنابراین اصلا رنگگذاری اتفاق نیفتاده که حالا بخواهد تغییر رنگ ایجاد شود.
معاون میراثفرهنگی استان اردبیل با تاکید بر اینکه مجموعه بقعه شیخصفیالدین اردبیلی، یک مجموعه ارزشمند جهانی است که از هیات راهبردی تشکیل شده است، به ایلنا گفت: تمام مرمتها و تصمیمهای اجرایی برای این اثر جهانی نهتنها توسط هیات راهبردی که در شورای فنی استان اردبیل هم بررسی میشود و از سوی دیگر تمامی اتفاقات تحت نظارت اداره کل پایگاههای ملی و جهانی قرار دارد و اینگونه نیست که مرمتگر بدون تخصص یا تازهکار بخواهد در این مجموعه جهانی دست به هر اقدام مرمتی بزند.
ماجرای طبلزنی در مراسم طشتگذاری بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی
ابیترابی همچنین مدعی شد که طبلزنی و استفاده از صدای بلند سیستم صوتی در مراسم های برگزار شده در مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی آسیبزا هستند. وی گفت: ارتعاشات صدا باعث شده که کاشیکاریهای دوره صفوی آسیب ببیند و برخی از آجرهای رنگی دچار ریزش شود.
خبرنگار ایلنا این موضوع را از معاون میراث فرهنگی استان اردبیل جویا شد و علیرضا دباغ عبدالهی با رد این ادعا اعلام کرد: مراسم طشتگذاری در بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی در صحن و فضای باز برگزار میشود نه در داخل مجموعه.
دباغعبدالهی با بیان اینکه از روز نخست تشکیل مجموعه جهانی شیخصفیالدین اردبیلی تاکنون، مراسم عزاداری و تعزیه با همین سبک و سیاقی که الان برگزار میشود، اجرا میشد. صدای ارتعاش طبلی که در صحن نواخته میشود به آن اندازه نیست که روی نقاشیها یا روی کاشیهای بقعه شیخصفی الدین اردبیلی تاثیر داشته باشد. تا این لحظه در اثر نواختن طبل، زنجیر و سینهزنی نه یک قطعه از کاشیها افتاده نه اتفاق خاصی در مجموعه رخ داده است.
معاون میراثفرهنگی استان اردبیل به تشریح آیین طشتگذاری در مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی پرداخت و تاکید کرد: در سال یکبار و سه روز مانده به شروع ایام محرم، مراسم طشتگذاری محله دروازه عالی قاپو در صحن مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی برگزار میشود. این مراسم از ساعت سه بعدازظهر آغاز میشود و دسته عزاداران از درب ورودی با طبل وارد میشوند به صحن که میرسند طبلزنی به اتمام میرسد و با کنار گذاشتن طبل، مراسم نوحهخوانی را اجرا میکنند و زنجیر میزنند. مراسم زنجیرزنی نیز یک ربع طول میکشد و پس از آن هیاتهای عزاداری با راز و نیاز محل را ترک میکنند.
عبدالهی گفت: در طول 365 روز تنها یک روز این مراسم برگزار میشود و در این مراسم هم یک طبل در مجموعه نواخته میشود نه طبلهای متعدد.