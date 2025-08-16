«شال سیاه» نامزد جشنواره اسکار کوالیفای هولی شورتس آمریکا
فیلم کوتاه «شال سیاه» در جشنواره اسکار کوالیفای هولی شورتش آمریکا نامزد دریافت جایزه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای، فیلم کوتاه «شال سیاه» ساخته علیرضا شاهحسینی به عنوان یکی از ۱۰ فیلم برگزیده از بین ۱۵۰۰ اثر رسیده به دفتر جشنواره هولی شورتس Holly Shorts آمریکا، به این جشنواره راه پیدا کرد و به عنوان نامزد دریافت جایزه اعلام شد.
جشنواره هولی شورتس Holly Shorts آمریکا از جمله جشنوارههای اسکار کوالیفای است و منتخبین آن به اسکار راه پیدا میکنند.
این جشنواره ۷ آگوست (۱۶ مرداد) در لسآنجلس آغاز شده و اختتامیه آن فردا ۱۷ آگوست (۲۶ مرداد) برگزار میشود.
«شال سیاه» پیش از این جایزه ویژه هیئت داوران بخش داستانی جشنواره «دیورسیماسین» اسپانیا و جایزه بهترین فیلم بیستودومین جشنواره بینالمللی سنسباستین اسپانیا را نیز از آن خود کرده و در جشنوارههای متعدد از جمله میلان، تورینو ایتالیا، حقوق بشر کرامت، پورتو فم پرتغال، بیست و پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم لانزاروته، جشنواره فیلم کوتاه اسپانیا (آدریاتیک) و چهاردهمین دوره جشنواره «سینما به سوی آزادی» کشور فرانسه روی پرده رفته است.
تهیهکنندگی این فیلم را کمپانی بینالمللی شاه حسین فیلم بر عهده دارد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است:
تو چیزی راجع به عنکبوتها میدانی؟ … آنها همسران خود را میخورند.
پاشا رستمی، تارا مجیدزاده، لطفالله سیفی، محنا سیدی، زندهیاد حاتم مشمولی، جواد فلاحتکار، هستی غریب، ایرج عابدی، ناصر معرفت، ابراهیم ناجی و عرشیا چراغی بازیگران «شال سیاه» هستند.
عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: گلناز کاوسی، طراح گریم: سیامک احمدی، طراح صحنه و لباس: رامین محمدیان، عکس: حبیب مجیدی، تدوین: علیرضا شاه حسینی، مشاور تدوین: هایده صفی یاری، مدیر صداگذاری و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، جانشین تهیهکننده: مهرداد کلهر و ملیکا کلهر، اصلاح رنگ: علی شعبانی، استودیو شید رنگ، موسیقی: جهانبخش یزدانی، مدیر تولید: محسن اسدی، مدیر صدابرداری: رضا حیدری، منشی صحنه: پروانه جهانگیری، طراح پوستر: وحید چمانی، مشاور بینالملل: بهنام سپهدوست، مشاور تهیه: مجید افشانی، مدیر صحنه: موسی نجومطلب، مدیر تدارکات: جلال شرافتمند، ناصر معرفت، مشاور کارگردان : یگانه میر مرادی ، امور مالی: بهنام شاهحسینی، ناصر معرفت، ساخت تیزر: فاطمه علیپور ،گرافیست عکس و پوستر: ملیکا کلهر، مجری طرح: سعید مسرور، مشاور رسانهای: مریم قربانینیا، پخش: کمپانی شاه حسین فیلم (ایران)، کمپانی لالونا پروداکشن (فرانسه).