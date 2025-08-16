فراخوان بخش اجرایی جشنواره بینالمللی نمایشهای آئینی و سنتی منتشر شد
فراخوان بخش اجرایی بیست و دومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آئینی و سنتی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، اجراهای بیست و دومین جشنواره بین المللی نمایش های آئینی و سنتی شامل چهار بخش؛ ۱- اجراهای داخل سالن، ۲- فضای باز (ویژه اشکال نمایش سنتی اصلی)، ۳- آئینها، پیش نمایشها، بازیهای اقوام و… و ۴- تولیدات مجازی با موضوع آئینها و سنتهای نمایشی اقوام است که از ۱۲ تا ۱۸ مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
بخش اجراهای داخل سالن را تولیدات جدید و مرور اجراهای گذشته شامل میشوند و بخش فضای باز (ویژه اشکال نمایش سنتی اصلی) متشکل از شبیهخوانی، نمایشهای شادیآور زنده (تخت حوضی- سیاه بازی)، اشکال روایی نمایش سنتی (نقالی، پردهخوانی، شاهنامهخوانی و…) و اشکال نمایش عروسکی سنتی (سایه سنتی، خیمه شب بازی و جیجیویجی) است.
متقاضیان میتوانند با مطالعه دقیق فراخوان و مراجعه به سایت جشنواره به نشانی https://irtf.theater.ir و تکمیل فرم تقاضا، آثار خود را در بخش منطبق با نمایش پیشنهادی از طریقی که در فراخوان قید شده طی مهلت تعیین شده بارگذاری کنند.
بیست و دومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آئینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری از ۲۰ مرداد تا ۱۸ مهر ماه سال جاری با شعار «نمایش ایرانی برای تمام مردم ایران زمین» در سراسر ایران در حال برگزاری است.
برای دریافت فایل پیدیاف فراخوان بیست و دومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آئینی و سنتی روی لینک پایین صفحه کلیک کنید.