به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیرا یک خبر عجیب در فضای مجازی وایرال شده است: خاخام‌ها دستور ذبح گوساله سرخ مویی را درست پای معبد سلیمان صادر کرده‌اند.

بعضی مقتقدند این یعنی صدور دستور قطعی تخریب بیت‌المقدس و بعضی می‌گویند این نشانه آن است که اسرائیل بیش از گذشته دست به جنایت و خونریزی خواهد زد.

اما ماجرای گوساله سرخ موی چیست؟

یهودیان بر اساس آموزه‌های تورات تحریف شده‌ خود، بر این عقیده‌اند که گاو ماده سرخ‌مویی که هرگز آبستن یا دوشیده نشده باشد را باید قربانی کنند و خاکسترش را برای تطهیر افرادی که با جسد در تماس بودند، استفاده نمایند تا مجوز ورود به مسجدالاقصی را به دست بیاورند. در واقع آنها امروز بر این عقیده‌اند که ناپاک هستند و برای تطهیر لازم است که یک گوساله سرخ مو را ذبح کنند(!)

ذبح گاو در مذهب یهود همواره معانی و دلایل مختلفی داشته، در سوره بقره قرآن کریم نیز ماجرایی از ذبح یک گاو به دستور حضرت موسی (علیه السلام) برای پیدا کردن یک قاتل روایت شده است.

با وجود اینکه خبر ذبح گاو سرخ‌مو از هیچ منبع رسمی تأیید نشده اما طرح آن در فضای رسانه‌ای می‌تواند اقدامی در جهت آماده‌سازی اذهان برای اقدامات جنایتکارانه بیشتر باشد. بر هیچکس پوشیده نیست که صهیونیست‌ها امروز بیش از گذشته دست به کشتار می‌زنند و برای این کشتار گسترده همواره نیازمند طرح‌های تازه هستند حال غیرممکن به‌نظر نمی‌رسد که با چنگ انداختن به یک روایت مذهبی از تورات تالیف خودشان (!) قصد داشته باشند برخی برنامه‌های خود را اعلان عمومی کنند.

داستان ذبح گوساله سرخ مو راست باشد یا خیر؛ مهم این است که نتانیاهو این روزها خودش را برای یک کار مهم آماده می‌کند. سخنان اخیر او نشان از یک تصمیم بزرگ دارد به‌گونه‌ای که صراحتا اعلام می‌کند: یا پیروز می‌شویم یا نابود…

این؛ یعنی این شخص قرار است کار بزرگی برای قوم یهود انجام دهد. بیایید روی جملات اخیر او دقیق شویم: اسرائیل «کلمه پیروزی» را به فرهنگ لغت نظامی خود بازمی‌گرداند. یا پیروز خواهیم شد یا نابود خواهیم شد.

تصمیم نتانیاهو یا با اشغال کامل غزه می‌تواند ارتباط داشته باشد؛ همان رزمایش «طلوع سحر»، یا با طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» که در پی تصرف ارض موعود از رود مصر تا رود فرات شامل مصر و اردن است، و یا با فتح بیت‌المقدس. او هرکدام از این اهداف را برای روزهای آینده خود ترسیم کرده باشد، یعنی قرار است کاری بزرگ انجام دهد، کار بزرگ صهیونیست‌ها هم همواره با کشتار و جنایت‌های از حد گذشته و جنون خونریزی همراه بوده است.

اما روی دیگر طرح‌های یهودی نتانیاهو این است که سرانجام برخی خفتگان از خواب بیدار شدند. پیش‌روی در جنایت و اعلان هدف‌گذاری‌های تازه ازسوی اسرائیل سرانجام سران برخی کشورهای عرب منطقه را از خواب عمیق چندین دهه‌ای بیدار کرده و آن‌ها را نگران قلمرو حکمرانی خودشان کرده است به گونه‌ای که به تازگی وزرای خارجه ۳۱ کشور عرب با نگرانی از رویاپردازی‌های نخست‌وزیر اسرائیل، آن را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی عربی و حاکمیت کشورها دانسته‌اند.

صدای ترکی الفیصل، رئیس پیشین اطلاعات عربستان _ یعنی همان کشوری که هنوز به اسرائیل اسلحه ارسال می‌کند تا فلسطینیان را بکشد _، درآمد و او نتانیاهو را «جنایتکار جنگی» و «روانی قاتل» خطاب کرد و گفت: عربستان هیچ‌گاه روابط با رژیم صهیونیستی را عادی نمی‌کند (!) سرهنگ عبدالعزیز الکندری، مدیر خدمات الکترونیکی در امور اقامت وزارت کشور کویت هم گفت: امروز در کشور کویت یک فرمان امیری داریم که به‌روشنی اعلام می‌کند کویت در حال جنگ با موجودیت صهیونیستی است.

باور داشته باشیم یا خیر؛ واقعیت این است که جنایت؛ به مقامات اسرائیلی اعتماد به نفس زیادی داده به گونه‌ای که به راحتی در مقابل جهانیان دروغ می‌گویند و ابایی هم از تهدید هیچ قدرتی ندارند.

گیدئون سعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، صراحتا به تهدید کشورهای عربی که خواهان تشکیل کشور مستقل فلسطین هستند، اقدام و اعلام کرده که این رژیم اجازه اجرای راهکار دو دولتی را نخواهد داد. او گفته: کشورهایی که از تأسیس کشور فلسطین حمایت می‌کنند باید آن را در خاک خود اجرا کنند. ایجاد یک کشور فلسطینی در قلب سرزمین اسرائیل، راه‌حلی برای کسانی خواهد بود که به دنبال نابودی ما هستند و ما اجازه چنین اتفاقی را نخواهیم داد.

اگر هر روز یهود صهیونیست نقشه‌ای تازه از آستین خود بیرون آورد و هر روز خواب تازه‌ای برای جهان ببیند و اگر سرانجام اعراب از خواب غفلت بیدار شوند اما آمریکا هرگز دست از حمایت از این جنایتکار برنخواهد داشت.

همراهی و نزدیکی دو جنایتکار درکنار یکدیگر (نتانیاهو و ترامپ) در کنار خرده کشورهای فرمان‌بر و ترسو _ مانند همان کشور اروپایی که با شرکت رژیم صهیونیستی «ال‌بیت سیستمز» قراردادی ۱.۶ میلیارد دلاری بسته تا ظرف پنج سال آینده، سامانه‌های دفاعی پیشرفته، پهپادهای رزمی و شناسایی و تجهیزات جنگ الکترونیک در اختیار آن قرار دهد _ هنوز صحنه‌های تازه‌ای از جنایت و کشتار را در غزه، لبنان و سوریه رقم می‌زند. یک تحلیلگر آمریکایی خود به نقش کشورش در این جنایت‌ها اعتراف کرده و می‌گوید: آنچه در نوار غزه از کشتار و تجاوز و گرسنگی در حال وقوع است، در تاریخ سابقه نداشته است. آمریکا سابقه‌ای وحشیانه در شورای امنیت دارد. چندین و چند بار از حق وتو برای جلوگیری از توقف آتش‌بس در غزه استفاده کرده است، این امر نشان می‌دهد که آمریکا تا چه اندازه با صهیونیست‌ها همسو است. اسرائیل دیگر عزت و احترام گذشته را ندارد.

اکنون تمام جهان؛ اسرائیل و هر آنچه اسرائیلی است را طرد می‌کند و با این وجود ترامپ با حمایت قاطع از او، در رویای جایزه صلح نوبل نیز هست. او وقیحانه با وزیر دارایی نروژ تماس گرفته است تا به بهانه بحث درباره تعرفه‌های تجاری، درباره جایزه صلح نوبل آخرین خبرها را به‌دست بیاورد! و آنطور که روزنام نروژی داگنس نرینگسلیو می‌نویسد؛ این اولین‌بار نیست که ترامپ در گفتگو با مقامات نروژی، بحث نوبل را پیش کشیده است!

برگردیم به خبرهایی که از جنایات رژیم غاصب در روز گذشته بولد شد و واکنش‌های جهان نسبت به این جنایات:

پس از مدت‌ها اعتراضات کارکنان، رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر درباره همکاری شرکت مایکروسافت با ارتش اسرائیل در کشتار مردم غزه، اکنون این شرکت پس از افشای تحقیق روزنامه گاردین درباره استفاده واحد ۸۲۰۰ ارتش اسرائیل از پلتفرم ابری Azure، تحقیق «فوری» خارجی را آغاز کرده است.

این اقدام پس از انتشار گزارش مشترک گاردین، مجله +۹۷۲ و نشریه محلی کال صورت گرفت که نشان می‌داد میلیون‌ها تماس تلفنی فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری روی پلتفرم ابری Azure مایکروسافت ذخیره شده است.

رویای اشغالگری نتانیاهو سربازان اسرائیلی را هر روز به کام مرگ کشانده و اعتراضات به اقدامات جنون‌آمیز نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در بین سربازان مشهود است. رسانه‌های عبری گزارش دادند که «یوسی یسراف»، متولد «طبریا»، نظامی ذخیره‌ای ارتش رژیم صهیونیستی بود که در جنگلی در شمال سوئیس خودکشی کرد.

در ادامه جنایات سازمان یافته اسرائیل، اسماعیل الثوابته، رئیس دفتر اطلاع‌رسانی دولت در غزه، با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی جنوب این باریکه، اعلام کرد که حدود ۸۹۰ هزار نفر در حال حاضر در استان خان‌یونس و منطقه مواصی در رفح با گرسنگی، کمبود آب آشامیدنی و خطر انواع بیماری‌های روبه رو هستند. این اقدامات باعث آوارگی شمار بیشتری از خانواده‌ها شده و ابعاد بحران انسانی را وخیم‌تر کرده است.

هر روز به تعداد معترضان و مخالفان اقدامات اسرائیل در غزه افزوده می‌شود و قشر‌های تازه‌ای در کشورهای مختلف دست به اعتراض می‌زنند. کارگران فرودگاه بلژیک از تازه‌ترین معترضانی هستند که اقدام آن‌ها مبنی بر عدم همکاری با پرواز‌های اسرائیل رسانه‌ای شده است.

کمال اشرف، کارتونیست یمنی، با خلق اثری وضعیت غزه را اینگونه توصیف کرد:

مردم در لندن به خیابان آمدند و راهپیمایی کردند و روی پلاکاردهای خود نوشتند: اسرائیل هر ۴۵ دقیقه یک کودک را می‌کشد.

پزشکان معترض به جنایات جنگی اسرائیل مقابل مقر سازمان ملل تجمع کردند و پلیس آمریکا در مقابل ساختمان این سازمان در نیویورک، چهار پزشک از سازمان «پزشکان علیه نسل‌کشی» را به دلیل اعتراض به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی بازداشت کرد.

سرکوب خشونت‌آمیز معترضان حامی فلسطین در پاریس

اما اینها مهم نیست، مهم این است که نتانیاهو دستور داده تا جایی که ممکن است فلسطینی‌ها را بکشید:

شلیک مستقیم اشغالگران به سه فلسطینی که در حال انتقال پیکر شهید بودند

حمله پهپادی اسرائیل به شهروندان گرسنه فلسطینی

انتهای پیام/