معرفی انیمیشنها و فیلمهای سینمایی نهمین هفته تابستانی شبکه کودک و امید
شبکه های کودک و امید در نهمین هفته تابستان چندین انیمیشن و فیلم سینمایی پخش می کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانههای نوین معاونت سیما؛ انیمیشنهای سینمایی «بالها ۲»، «دیزی کوئاکا»، «کارنامه»، «ریون ناقلای کوچولو – معمای گنج»، «پدینگتون ۲»، «قطعات یدکی»، «افسانه ایلیا و دزد سوت زن»، «داستان استاین»، «سوء دختر نامرئی» و «وال ای»؛ از شنبه ۲۵ مرداد ماه تا چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه از شبکههای کودک و امید پخش میشوند.
**** شبکه کودک
انیمیشن سینمایی «بالها ۲» به کارگردانی «واژ سارگسین»، شنبه ۲۵ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: دشمنان رباتی به شهر حمله میکنند و باعث مختل شدن خودروها و هواپیماهای الکتریکی میشوند. هواپیمایی به نام میکویان، برای ماموریت و کسب تجربه به شهر میآید و برای مقابله با حمله دشمنان، از هواپیمای نفتی به نام ویتاز کمک میگیرد. ویتاز برای اجرای نقشه به سراغ همسرش مولینیا میرود. آنها با همکاری یکدیگر و دوستان قدیمی، دستگاه رباتهای دشمن را مختل میکنند و…
انیمیشن سینمایی «دیزی کوئاکا» به کارگردانی «ریکارد کوسو»، یک شنبه ۲۶ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: دیزی دختری از یک گونه خاص حیوانی است به نام کوآکا که ترکیبی از کانگورو، خرس و موش. روزی دیزی با یک جهانگرد عکس سلفی میاندازد و باعث میشود این گونه حیوانی به داشتن زیباترین لبخند معروف شوند. دیزی اما از کودکی و با دیدن فیلمی از یک کروکودیل مرد به نام فرانکی اسکِیلز که قهرمان مسابقات ترسناکترین حیوانات دنیاست، عاشق شرکت در این مسابقه شده و نمیخواهد شغل خانوادگیشان را ادامه دهد. او به شهری که محل مسابقات است میرود و با روندا (کروکودیل جوان زن) رو در رو میشود که به شهرتی دست پیدا کرده است. برخورد مغرورانه روندا باعث میشود تا دیزی دوباره سودای شرکت در مسابقات را در سر بپروراند…
فیلم تلویزیونی «کارنامه» به کارگردانی «محسن مختاری»، دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
این فیلم درباره دختر بچه بازیگوش و سربه هوایی به اسم یاسمن است که با شیطنتها و خرابکاری هایش، هم پدر و مادر و هم معلمانش را به ستوه آورده است. در این بین پدربزرگ یاسمن به دلیل بیماری مدتی است که در منزل آنها ساکن شده است. یاسمن در خلال گفتگوهای پدر و عمویش چنین میشود که دکترها گفتهاند استرس و ناراحتی برای پدربزرگ بد است و او تا حد ممکن باید خوشحال باشد. از همین رو یاسمن که بسیار به پدربزرگ علاقمند است تصمیم میگیرد با موفقت در درسها و امتحاناتش، باعث خوشحالی پدربزرگ شود. در ابتدا او در رویاهایش، به دنبال این است که با تقلب و یا به دست آوردن خودکاری جادویی به هدفش برسد، اما در ادامه در مییابد که این گونه موفقیت در واقع موفقیت نیست و بیشتر میتواند عامل ناراحتی و تشدید بیماری پدربزرگ شود و…
مهران رجبی، آیناز دوستی، الهام باقری، رها زارعی و زهره مختاری در فیلم تلویزیونی «کارنامه» بازی کرده اند.
انیمیشن سینمایی «ریون ناقلای کوچولو – معمای گنج» به کارگردانی «ورنا فلس و ساندور جسی»، سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهید دید: خانم گورکن تصمیم میگیرد برای جنگل فرمانروا انتخاب کند. ریون برای فرمانروا شدن تلاش میکند، اما انتخاب نمیشود. ریون و گورکن کوچولو برای تمیز کردن جنگل همگروه میشوند و در حین تمیز کردن جنگل به کلبهای میرسند که کلبه پدربزرگ گورکن کوچولو است. پدربزرگ روزی به دنبال گنج میرود اما هیچ وقت برنمیگردد. ریون، نقشه گنج را پیدا میکند و برای فرمانروا شدن به دنبال گنج میرود که…
انیمیشن سینمایی «پدینگتون ۲» به کارگردانی «پائول کینگ»، چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی هاگ بانیویل، سالی هاوکینز و جولی والترز خواهیم دید: پدینگتون، خرس کوچولوی قهوهای، زندگی آرام و خوبی در شهر دارد. او تصمیم میگیرد به مناسبت جشن تولد ۱۰۰ سالگی خالهاش هدیهای ارزشمند برای او بفرستد. پدینگتون که حالا عضوی از خانواده پنج نفره براون شده،
از زندگی در شهر و کسب تجربیات جالب در محیط جدید لذت میبرد. جشن تولد ۱۰۰ سالگی خاله لوسی نزدیک است. این اولین سالی است که او در کنار خالهاش نیست. برای همین تصمیم میگیرد هدیۀ خوبی تهیه کند و برایش بفرستد. در مغازۀ عتیقهفروشی، پدینگتون کتاب جالبی از شهر لندن میبیند که برای خرید آن به پول زیادی احتیاج دارد به همین دلیل تصمیم میگیرد با کار کردن پول به دست بیاورد که…
**** شبکه امید
فیلم سینمایی «قطعات یدکی» به کارگردانی «شان مک نامارا»، شنبه ۲۵ مرداد ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
داستان فیلم با بازی جورج لوپز، جیمی لی کرتیس، کارلوس پناوگا و ماریسا تومی؛ در مورد چهار دانش اموز دبیرستانی است که با هم باشگاه روباتیک تشکیل میدهند. و بدون هیچ تجربهای با ۸۰۰ دلار سرمایه قطعات خودرو میخرند و با یک رویا میروند تا در مقابل حاکم تیمهای روباتیک مقابله کنند و…
فیلم سینمایی «افسانه ایلیا و دزد سوت زن» به کارگردانی «ولادیمیر تاراپچین»، یک شنبه ۲۶ مرداد ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
داستان این انیمیشن درباره ایلیا پهلوانی بزرگ است که در سرزمینی زندگی میکند. دزدی به نام کیف وارد این سرزمین میشود و با قدرت سوت خود همه چیز را نابود میکند. اما نمیتواند حریف ایلیا بشود. ایلیا پهلوان بزرگ او را دستگیر میکند. اما وقتی میخواهد او را به دست شاه بسپارد او فرار میکند. شاه مغرور و حریص ایلیا را از قصر اخراج میکند و اسب ایلیا را هم از او میگیرد. ایلیا تصمیم میگیرد که دیگر هرگز به او کمکی نکند. بعد از آن راهزن سوت زن خزانه را خالی میکند و او هم فرار میکند. اما پادشاه متوجه میشود که او علاوه بر خالی کردن خزانه اسب ایلیا را هم دزدیده است و…
فیلم سینمایی «داستان استاین» به کارگردانی «میکال هولَند»، دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی کاره کُناردی، کریستوفر اوسلِن و ایمان مِسکینی آمده است: استاین دختری ۸ یا ۹ساله است که در شبی پا به شهر کوبلر میگذارد. استاین میداند که پیرمرد کفاشی در آن شهر زندگی میکند که عموی پدرش، اندرسن است. او شبانه از دریچه کفاشی او وارد خانهاش میشود. اندرسون سالها است که با کسی ارتباط ندارد و از خانهاش خارج نمیشود. استاین از این موقعیت سو استفاده کرده و خود را به عنوان آنا، نوه اندرسن معرفی میکند. استاین با پسر کوچکی به نام یورگن و پدر و مادر او آشنا میشود و ادعا میکند دختر جنی (دختر اندرسن که سالها است از شهر رفته) است اما به اندرسن گفته که با پدرش در خانه او قرار گذاشته است. همه چیز خوب پیش میرود تا این که زنی به نام تیلا هیول به استاین مشکوک میشود و با جستجویی کوتاه در مییابد که استاین از مدرسه شبانه روزیاش فرار کرده است. تیلا با مسئولین مدرسه تماس میگیرد و آنها را به شهر کوبلر دعوت میکند. استاین از دست مسئولین مدرسه و تیلا به بالای برج متروکه شهر پناه میبرد و…
فیلم سینمایی «سوء دختر نامرئی» به کارگردانی «مارکوس دیتریش»، سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی روبی اِم. لیختنبرگ، آنا سیرین هابادانک، لویی اکهارت و جین ورنر خواهیم دید: دختر ۱۲ سالهای به نام سو طی اتفاقی که در آزمایشگاه ژنتیکی مادرش میافتد، مادهای شیمیایی وارد بدنش میشود که او را قادر به نامرئی شدن میکند. باندی تبهکار و فرصتطلب که متوجه این موضوع میشوند، مادر او را میدزدند. حال او باید به همراه دو دوست دختر و پسرش که هرکدام تواناییهای خاصی دارند، مادرش را نجات دهد که…
انیمیشن سینمایی «وال ای» به کارگردانی «آندره استنتن»، چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: هفتصد سال از ترک زمین توسط انسانها سپری شده، و آنچه که بر روی کره زمین باقی مانده، کوهها زباله و آهنپاره انباشته است. والای ربات هوشمند آشغال جمع کنی است که ماموریت دائمش، فشردهسازی و جمع آوری این پسماندها و آلودگیهای صنعتی است. روزی والای مشغول کار است که سفینهای غولپیکر از فضا فرود میآید و مهمان کوچکی را به همراه خود میآورد. این مهمان ایو (حوا) نام دارد و توسط والای با لفظ ایوا تلفظ میشود. ایو که ربات پیشرفتهای است موظف است که نشانههای حیات را در کره زمین شناسایی کرده و در صورت موفقیت، آن را به انسانها در اعماق فضا برده و گزارش کند که…