نوازنده و خواننده بلوچ به قتل رسیده است

شمس‌الدین مطربیان عصر امروز شنبه ۲۵ مرداد ماه ساعت ۱۶:۳۰ در آرامستان شهر میرجاوه خاکسپاری می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از   روابط‌عمومی خانه موسیقی ایران، عبدالسلام بلوچ‌زاده سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خانه موسیقی ایران درباره کشته شدن شمس‌الدین مطربیان خواننده بلوچ گفت: از سوی شخصی برای اجرای خصوصی از آقای مطربیان دعوت شد و طی این مهمانی خصوصی از آنجا که این شخص حالت عادی نداشت به سمت آقای مطربیان و چند نفر دیگر شلیک کرد که آقای مطربیان به قتل رسید و یک نفر زخمی شد. قاتل متواری است و هنوز دستگیر نشده است. 

شمس‌الدین مطربیان عصر امروز شنبه ۲۵ مرداد ماه ساعت ۱۶:۳۰ در آرامستان شهر میرجاوه خاکسپاری می‌شود. 

شمس‌الدین مطربیان، نوازنده و خواننده میرجاوه، شامگاه ۲۳ مردادماه در حالیکه به یک مهمانی رفته بود به قتل رسید. وی سرپرستی گروه «شهباز قلندر» را برعهده داشت.

 

