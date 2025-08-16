خبرگزاری کار ایران
«حکایت‌های کمال» از دوم شهریور به آنتن شبکه دو بازمی‌گردد

«حکایت‌های کمال» از دوم شهریور به آنتن شبکه دو بازمی‌گردد
پخش فصل دوم مجموعه تلویزیونی «حکایت‌های کمال» که به مناسبت دهه پایانی ماه صفر متوقف شده است، از یکشنبه دوم شهریور در همان ساعت ۲۱:۱۵ از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه دو، این سریال که به نویسندگی و کارگردانی قدرت‌الله صلح‌میرزایی و تهیه‌کنندگی محمود سلامیان در گروه نمایشی مرکز سیمرغ تهیه و تولید شده است، قصه‌های تلخ و شیرین نوجوانی به نام کمال را در بستر فضای اجتماعی – فرهنگی دهه چهل روایت می‌کند و با محوریت ارزش‌های اخلاقی، هویت ملی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی، فضایی گرم و صمیمی از خانواده و محله ایرانی را به تصویر می‌کشد.

«حکایت‌های کمال» از یکشنبه دوم شهریور حوالی ساعت ۲۱:۱۵ مجددا از قاب شبکه دو میزبان مخاطبان خواهد بود.

