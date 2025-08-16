به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه دو، این سریال که به نویسندگی و کارگردانی قدرت‌الله صلح‌میرزایی و تهیه‌کنندگی محمود سلامیان در گروه نمایشی مرکز سیمرغ تهیه و تولید شده است، قصه‌های تلخ و شیرین نوجوانی به نام کمال را در بستر فضای اجتماعی – فرهنگی دهه چهل روایت می‌کند و با محوریت ارزش‌های اخلاقی، هویت ملی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی، فضایی گرم و صمیمی از خانواده و محله ایرانی را به تصویر می‌کشد.

«حکایت‌های کمال» از یکشنبه دوم شهریور حوالی ساعت ۲۱:۱۵ مجددا از قاب شبکه دو میزبان مخاطبان خواهد بود.

