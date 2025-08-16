خبرگزاری کار ایران
پایان تدوین «دریچه»/ رونمایی از پوستر

همزمان با اتمام مراحل تدوین و صداگذاری، پوستر فیلم کوتاه داستانی «دریچه» رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه فیلم کوتاه داستانی «دریچه» که به تهیه‌کنندگی حامد عزیزی و کارگردانی محمدحسین دماوندی تولید شده، با داستانی اجتماعی توجه مخاطبان را به خود جلب می کند

فیلم «دریچه» با نویسندگی مشترک حامد عزیزی و احمد محمودی کوهی، روایتگر زندگی پسر بچه‌ای است که در خیابان‌های تهران به جمع‌آوری زباله مشغول است و در کنار آن، رابطه پیچیده‌اش با پدر خلافکارش به تصویر کشیده می‌شود.

در این پروژه، رضا شیری خواننده شده پاپ، مریم میاندور، رادین آسیابان، حلما ابوطالب‌پور و آمیتیدا ابوعلی به عنوان بازیگران اصلی حضور دارند. همچنین، بازیگرانی چون امیر فرهاد مختاری، مریم کلاهی، سید شهاب‌الدین موسوی، امیر خان‌زاده، عبد قهرمانلو، ایلیا صوفی و امیر علی علیپور سایر بازیگران این اثر بودند

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از :

مدیر فیلمبرداری: مجید گل‌سفیدی، تدوینگر: موحد شادرو، طراح گریم: دانیال شعاعی، مدیر صدابرداری: امیر شاهوردی، مدیر تولید: مهین نظافتی، طراح صحنه و لباس: ساناز جلالی، برنامه‌ریز: ناصر طاهریان، صداگذار: میلاد استخری، طراح پوستر: محمدرضا صادقی، دستیاران کارگردان: رضا باقری، احسان جوادی، سارا فردوسی، دستیاران فیلمبردار: هادی رامندی، فرشاد منصوری، جواد نفر، امیر نجفی، دستیار صدا: علی کهزادی، دستیار گریم: آزاده دانایی، منشی صحنه: مریم نجف‌پور، جانشین تولید: اسماعیل عرب، مدیر تدارکات: مهدی اصفهانی‌پور، دستیاران صحنه و لباس: فرامرز قربانی، محمدحسین قربانی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: ایلیا صوفی و آرینا واقف، دستیاران تدارکات: محسن منافی‌مورکانی، امیر ایلخانی، تجهیزات: امیر اشک خونی، اپراتور تجهیزات: محمد حسن‌پور، سینه‌موبیل: حسن اصفهانی، مدیر روابط عمومی و رسانه: امیر محنتی.

