نامزدهای بهترین کارگردانی پانزدهمین جشن منتقدان سینما معرفی شدند
نامزدهای بهترین کارگردانی پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، اسامی نامزدهای بخش بهترین کارگردانی برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام شد.
نامزدهای این بخش عبارتند از:
- امیرحسین عسگری (برف آخر)
- جواد عزتی (تمساح خونی)
- هومن سیدی (جنگ جهانی سوم)
- آرمان خوانساریان (جنگل پرتقال)
- سروش صحت (صبحانه با زرافهها)
- علی زرنگار (علت مرگ نامعلوم)
- کاظم دانشی (علفزار)
- امید شمس (ملاقات خصوصی)
- هادی حجازیفر (موقعیت مهدی)
- رضا میرکریمی (نگهبان شب)
در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکرانشده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شدهاند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین و بهترین فیلمنامه معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw. ir قابل مشاهده است.
نامزدهای بخشهای دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.
پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریورماه به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار میشود.