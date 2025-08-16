خبرگزاری کار ایران
نامزدهای بهترین کارگردانی پانزدهمین جشن منتقدان سینما معرفی شدند

نامزدهای بهترین کارگردانی پانزدهمین جشن منتقدان سینما معرفی شدند
نامزدهای بهترین کارگردانی پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، اسامی نامزدهای بخش بهترین کارگردانی برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام شد.

نامزدهای این بخش عبارتند از:

- امیرحسین عسگری (برف آخر)

- جواد عزتی (تمساح خونی)

- هومن سیدی (جنگ جهانی سوم)

- آرمان خوانساریان (جنگل پرتقال)

- سروش صحت (صبحانه با زرافه‌ها)

- علی زرنگار (علت مرگ نامعلوم)

- کاظم دانشی (علفزار)

- امید شمس (ملاقات خصوصی)

- هادی حجازی‌فر (موقعیت مهدی)

- رضا میرکریمی (نگهبان شب)

در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکران‌شده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شده‌اند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین و بهترین فیلمنامه معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw. ir قابل مشاهده است.

نامزدهای بخش‌های دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.

پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریورماه به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

