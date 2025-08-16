خبرگزاری کار ایران
تهرانگردی بلاگرهای تاجیکستانی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری

معاون گردشگری استان تهران از دعوت بلاگرهای مطرح تاجیکستان به منظور معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و تاریخی تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، رضا همتی اعلام کرد این برنامه توسط بخش خصوصی و با هدف توسعه گردشگری میان ایران و تاجیکستان برگزار می‌شود. وی افزود: «ایران و تاجیکستان علاوه بر زبان مشترک، پیوندهای فرهنگی و تاریخی عمیقی دارند و معرفی جاذبه‌های گردشگری تهران می‌تواند فرصتی مناسب برای تقویت این ارتباط‌ها باشد.» همتی توضیح داد که در اولین روز این برنامه، بلاگرها از مجموعه ایرامال و بازار تهران بازدید کردند تا با دو جنبه مدرن و سنتی خرید و فرهنگ شهری ایران آشنا شوند. همچنین بازدید از پل طبیعت و مجموعه‌های فرهنگی-تفریحی تهران در دستور کار قرار گرفت تا گردشگران و علاقمندان تاجیک تجربه‌ای جامع از پایتخت ایران داشته باشند. وی تأکید کرد: «بازدید بلاگرهای خارجی از تهران فرصتی طلایی برای معرفی تاریخ کهن، معماری اصیل و فرهنگ روزمره پایتخت است و می‌تواند در توسعه گردشگری دو کشور نقش مهمی ایفا کند.» این برنامه در ادامه با بازدید از بافت تاریخی تهران، بناهای فرهنگی و اماکن گردشگری دیگر ادامه خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود حضور فعالان گردشگری و شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان، زمینه‌ساز رشد همکاری‌های فرهنگی و جذب گردشگر از این کشور شود.

