محفل مشاعره در پیشاور برگزار شد

به گزارش ایلنا، این مراسم به‌منظور گرامیداشت یادبود و خاطره‌ی دو شخصیت برجسته‌ی ملی، فرهنگی و ادبی پاکستان یعنی سردار رب نواز خان کوکب سرحدی و فرزند ارشد او سردار فاروق جان بابر آزاد برگزار شد.

علی بنفشه‌خواه سرکنسول جمهوری اسلامی ایران حضور شخصیت‌های علمی، فرهنگی و ادبی در بزرگداشت دو چهره برجسته‌ی پاکستان را مایه‌ی مباهات دانست و بر ضرورت پاسداشت میراث فکری و معنوی این بزرگان تأکید کرد.

وی افزود: شعر، در لغت بمعنی دانش، فهم و ادراک است. در تعریف شعر گفته اند که کلامی است بعضا موزون که دارای معنی است که معمولاً با هدف ایجاد زیبایی و انتقال احساسات و افکار عمیق به کار می‌رود.

بنفشه‌خواه بیان داشت: شعر از جهت کلامی، نیازمند آن است که بتواند در نفوس انسانی بر مخاطب تاثیر بگذارد یعنی عاطفه و خیالی را که در آن هست، به دیگران منتقل کند. معتقدم شعرها فرزندانی هستند که توسط شعرا خلق می شوند، زندگی می‌کنند و پیامی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کنند.

وی ادامه داد: حافظ علیه رحمه، به عنوان یکی از بزرگترین شاعران ایرانی، در اشعار خود به مفاهیم مختلفی درباره شعر پرداخته است. او شعر را نه تنها یک هنر زبانی، بلکه ابزاری برای بیان حقیقت، عشق، عرفان و حتی انتقاد از زشتی ها و ریاکاری های اجتماعی می‌داند. حافظ معتقد است که شعر باید از دل برآید و به دل بنشیند و در عین حال، می‌تواند حاوی پیام های عمیق و پندآموز باشد.

حسین چاقمی وابسته فرهنگی ایران در پیشاور نیز بر اهمیت استمرار چنین محافل فرهنگی در جهت تقویت ارتباطات فرهنگی ایران و پاکستان و احیای ارزش‌های مشترک تأکید داشت و غزل معروف فاضل نظری را برای حضار خواند.

سعدیه کمال رئیس پیشین باشگاه خبرنگاران اسلام آباد در سخنرانی خود، با بیان نکاتی در رابطه با کلام امام خمینی(ره) در خصوص محرم ماه پیروزی خون بر شمشمیر که بر درب ورودی خانه فرهنگ نصب شده بود، اشاره کرد و گفت: ایران در دفاع از خود و استقامت در مقابل تجاوزگران مایه افتخار امت اسلامی شده و بار دیگر اثبات کرد تا حق بر باطل همیشه پیروز است.

در ادامه، شاعران این نشست هر یک با کلامی به وطن و بزرگان فقید ادای احترام کردند. این مراسم را می‌توان نخستین برنامه‌ی گسترده‌ای دانست که با تمرکز بر بزرگداشت ستارگان درخشان وطن، در آستانه‌ی جشن استقلال، در این سطح برگزار شد و با حضور پرتعداد بانوان و آقایان همراه بود.

همچنین، سخنرانان نشست ضمن بررسی خدمات ملی، دینی، فرهنگی و اجتماعی مرحوم سردار ربنواز خان کوکب سرحدی، او را نه‌تنها روزنامه‌نگاری پیشگام، بلکه الگوی وحدت اسلامی، یاور صادق مهاجران در زمان تقسیم هند و پاکستان و یار و یاور امام محمد علی جناح دانستند.

