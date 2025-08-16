حذف «برنامه آشپزی» از تلویزیون برای همدردی با مردم غزه
رژیم منحوس صهیونیستی با ادامه محاصره ظالمانه خود، همچنان مانع رسیدن کمکهای غذایی به مردم غزه میشود. در این شرایط دشوار، صهیونیستها با اعمال گرسنگی به دنبال نسلکشی مردم فلسطین هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما، رسانه ملی در این برهه تاریخی، در برابر این ظلم ساکت نمانده و تلاش میکند با اقدامات رسانهای اثرگذار، مظلومیت مردم غزه را به تصویر بکشد.
شبکههای تلویزیونی سیما با هدف ابراز همدردی با مردم گرسنه و مظلوم غزه، جدول پخش برنامههای زنده و تولیدی خود را به مدت یک هفته تغییر دادهاند و بخشهای مرتبط با آشپزی در برنامهها نیز با تغییر محتوایی همراه خواهد بود.
جزئیات بیشتر درباره این اقدام رسانه ملی در گزارشهای بعدی به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.