حذف «برنامه آشپزی» از تلویزیون برای همدردی با مردم غزه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما، رسانه ملی در این برهه تاریخی، در برابر این ظلم ساکت نمانده و تلاش می‌کند با اقدامات رسانه‌ای اثرگذار، مظلومیت مردم غزه را به تصویر بکشد.

شبکه‌های تلویزیونی سیما با هدف ابراز همدردی با مردم گرسنه و مظلوم غزه، جدول پخش برنامه‌های زنده و تولیدی خود را به مدت یک هفته تغییر داده‌اند و بخش‌های مرتبط با آشپزی در برنامه‌ها نیز با تغییر محتوایی همراه خواهد بود.

جزئیات بیشتر درباره این اقدام رسانه ملی در گزارش‌های بعدی به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.

انتهای پیام/