خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حذف «برنامه آشپزی» از تلویزیون برای همدردی با مردم غزه

حذف «برنامه آشپزی» از تلویزیون برای همدردی با مردم غزه
کد خبر : 1674245
لینک کوتاه کپی شد.

رژیم منحوس صهیونیستی با ادامه محاصره ظالمانه خود، همچنان مانع رسیدن کمک‌های غذایی به مردم غزه می‌شود. در این شرایط دشوار، صهیونیست‌ها با اعمال گرسنگی به دنبال نسل‌کشی مردم فلسطین هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما، رسانه ملی در این برهه تاریخی، در برابر این ظلم ساکت نمانده و تلاش می‌کند با اقدامات رسانه‌ای اثرگذار، مظلومیت مردم غزه را به تصویر بکشد.

شبکه‌های تلویزیونی سیما با هدف ابراز همدردی با مردم گرسنه و مظلوم غزه، جدول پخش برنامه‌های زنده و تولیدی خود را به مدت یک هفته تغییر داده‌اند و بخش‌های مرتبط با آشپزی در برنامه‌ها نیز با تغییر محتوایی همراه خواهد بود.

جزئیات بیشتر درباره این اقدام رسانه ملی در گزارش‌های بعدی به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور