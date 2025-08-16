فیلم کوتاه «همدم» در جشنواره نیواورلئان آمریکا
فیلم کوتاه «همدم» (Companion) به کارگردانی علیرضا معماریانی به سیوششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم نیواورلئان آمریکا راه یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی، این رویداد معتبر که از سال ۱۹۸۹ به همت New Orleans Film Society برگزار میشود، با برخورداری از نشان تأیید رسمی آکادمی اسکار در سه بخش فیلم کوتاه داستانی، مستند کوتاه و انیمیشن کوتاه، یکی از مهمترین بسترهای نمایش آثار سینمای مستقل در جهان به شمار میرود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: این فیلم تنها یک سکانس از زندگی علی زاهدی، ماهیگیر اهل جزیرهی هرمز، و پیوند شگفتانگیزش با کبوترش قنبر است. این پرندهی وفادار که سه سال پیش توسط علی پرورش یافته، هر غروب همراه با او، سوار بر موتورسیکلت، در جادههای جزیره پرواز میکند. این همراهی خارقالعاده، به یکی از جاذبههای دوستداشتنی برای گردشگران هرمز تبدیل شده و الهامبخش ستایش و تحسین بسیاری شده است.