به گزارش ایلنا، این کتاب روایتی شخصی و حرفه‌ای از سفر مقصودلو به دنیای جشنواره‌های سینمایی جهان، از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۵ است؛ سفری که حاصل ۵۵ سال حضور پیوسته در بیش از ۸۵ فستیوال معتبر بین‌المللی است. او در این رویدادها گاه به عنوان مهمان ویژه، داور، سخنران، کارگردان، تهیه‌کننده یا شرکت‌کننده حضور داشته و با نگاهی موشکافانه، هم خاطراتی زنده و هم تحلیلی تاریخی از مسیر سینمای جهان و جایگاه سینمای ایران در عرصه بین‌المللی ارائه می‌کند.

در میان جشنواره‌هایی که او در آن‌ها حضور داشته، نام‌های درخشان بسیاری دیده می‌شود: جشنواره فیلم تهران، فجر، کن، کارلووی واری، لوکارنو، تسالونیکی، قاهره، مونترال، برلین، و آسیا پاسیفیک. مقصودلو در کتاب خود نه‌فقط به پشت‌صحنه و تجربه‌های شخصی‌اش می‌پردازد، بلکه تصویری از فضای فرهنگی و هنری هر دوره و تاثیر آن بر جریان سینمایی زمانه ترسیم می‌کند.

کتاب شامل بیش از پانصد عکس است که بسیاری از آن‌ها برای نخستین‌بار منتشر می‌شوند. این تصاویر، که بخش عمده‌شان از آرشیو شخصی نویسنده برآمده، لحظاتی ناب از دیدار با فیلمسازان، حضور در نشست‌ها و لحظات غیررسمی فستیوال‌ها را ثبت کرده است؛ تصاویری که متن را زنده‌تر و تجربه خواندن را ملموس‌تر می‌کند.

«۵۵ سال، ۸۵ فستیوال» ترکیبی از تاریخ، خاطره و تحلیل است؛ پلی میان تجربه شخصی یک منتقد و فیلمساز باسابقه و تاریخ معاصر سینما. این کتاب می‌تواند هم برای علاقه‌مندان جدی سینما و هم برای خوانندگانی که به فرهنگ معاصر و نقش ایران در رویدادهای جهانی توجه دارند، اثری ارزشمند و خواندنی باشد.

این اثر در ۶۵۰ صفحه، با تیراژ ۵۵۰ نسخه و قیمت ۷۵۰ هزار تومان توسط نشر گستره منتشر شده است.

انتهای پیام/