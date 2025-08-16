خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش «وودوو» در تالار مولوی روی صحنه می‌رود

نمایش «وودوو» در تالار مولوی روی صحنه می‌رود
کد خبر : 1674173
لینک کوتاه کپی شد.

روایت کابوسی گروتسک از یک عروسک طلسم‌شده

نمایش «وودوو» سومین اثر نمایشی میثم مظفری به عنوان کارگردان، پس از ۸ ماه تمرین، از اوایل شهریورماه در سالن اصلی تالار مولوی به روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، نمایش «وودوو» که حاصل ۸ ماه تمرین و آماده‌سازی است، از اوایل شهریورماه در تالار مولوی اجرا خواهد شد. 

این اثر نمایشی، در سبک گروتسک و با خلق فضایی خارج از محدودیت‌های زمانی و مکانی، تجربه‌ای متفاوت و غیرمعمول را برای علاقه‌مندان تئاتر رقم می‌زند. «وودوو» داستان پسر جوانی را روایت می‌کند که در رویایی عجیب، با یک عروسک طلسم‌شده همزادپنداری می‌کند. او در خانه و خانواده‌ای زندگی می‌کند که هیچ‌چیز در آن به روال عادی پیش نمی‌رود.

 میثم مظفری پیش از این نمایش‌های «ژیمناستیک تکه پاره‌ها» و «زاغ»  را روی صحنه برده همچنین آخرین نمایشنامه او با عنوان «مام‌آرت» زمستان سال گذشته به روی صحنه رفت.

در این نمایش، بازیگرانی چون آرش رستم‌بیگی، غزاله نیر، محمد رستمی، پویا رجبی، هژا محمودیان و مسعود محمدی به ایفای نقش می‌پردازند. گروه اجرایی امیدوار است با فضاسازی منحصربه‌فرد، طراحی صحنه خاص و اجرای متفاوت، تماشاگران را با جهانی تازه و پر از تعلیق و شگفتی روبه‌رو کند.

جزئیات بیشتر درباره سانس‌ها و بلیت‌فروشی، به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور