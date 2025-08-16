به گزارش ایلنا، نمایش «وودوو» که حاصل ۸ ماه تمرین و آماده‌سازی است، از اوایل شهریورماه در تالار مولوی اجرا خواهد شد.

این اثر نمایشی، در سبک گروتسک و با خلق فضایی خارج از محدودیت‌های زمانی و مکانی، تجربه‌ای متفاوت و غیرمعمول را برای علاقه‌مندان تئاتر رقم می‌زند. «وودوو» داستان پسر جوانی را روایت می‌کند که در رویایی عجیب، با یک عروسک طلسم‌شده همزادپنداری می‌کند. او در خانه و خانواده‌ای زندگی می‌کند که هیچ‌چیز در آن به روال عادی پیش نمی‌رود.

میثم مظفری پیش از این نمایش‌های «ژیمناستیک تکه پاره‌ها» و «زاغ» را روی صحنه برده همچنین آخرین نمایشنامه او با عنوان «مام‌آرت» زمستان سال گذشته به روی صحنه رفت.

در این نمایش، بازیگرانی چون آرش رستم‌بیگی، غزاله نیر، محمد رستمی، پویا رجبی، هژا محمودیان و مسعود محمدی به ایفای نقش می‌پردازند. گروه اجرایی امیدوار است با فضاسازی منحصربه‌فرد، طراحی صحنه خاص و اجرای متفاوت، تماشاگران را با جهانی تازه و پر از تعلیق و شگفتی روبه‌رو کند.

جزئیات بیشتر درباره سانس‌ها و بلیت‌فروشی، به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

