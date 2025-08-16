به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، دبیرخانه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پس از پایان کار داوری مرحله مقدماتی در بخش‌های موسیقی دستگاهی (آواز)، موسیقی کلاسیک غربی (ویولا، ویلن)، موسیقی نواحی (تنبور، نی جفتی و نی‌انبان، عود و ضرب و تمپوی بوشهر، عود، نی‌انبان و ضرب و تمپوی هرمزگان)، اسامی راه‌یافتگان را اعلام کرد.

اسامی راه‌یافتگان دیگر بخش‌ها نیز پس از پایان داوری‌ها از سوی دبیرخانه به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

لازم به ذکر است، اسامی برگزیدگان بخش‌های آهنگسازی، پیانوی ایرانی و ویُلن ایرانی به‌دلیل تک‌مرحله‌ای‌بودنِ آن در اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان هم‌زمان با سایر بخش‌ها اعلام خواهد شد.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان توسط انجمن موسیقی ایران با حمایت دفتر موسیقیِ معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود و تاریخ دقیق و محل برگزاری مرحله دوم متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده اسامی راه‌یافتگان بخش نهایی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/