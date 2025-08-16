اصفهان صاحب سینمای تخصصی کودک و نوجوان میشود
در نخستین نشست شورای سینمایی استان اصفهان با حضور استاندار، شهردار اصفهان، رئیس سازمان سینمایی کشور، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر اعضای شورا و با پیگیریهای مدیرکل کانون، اصفهان از سینمای تخصصی کودک و نوجوان بهرهمند میگردد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، در نخستین نشست شورای سینمایی استان اصفهان با حمایت مهدی جمالینژاد استاندار، علی قاسم زاده شهردار، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی کشور، سید مهدی سیدیننیا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای سینما و با پیگیریهای میثم بکتاشیان مدیرکل کانون، کودکان، نوجوانان و خانوادههای اصفهانی از سینمای تخصصی بهرهمند میشوند.
بر همین اساس در این نشست مصوب شد، سالن سینمای مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان واقع در پل فلزی، ابتدای خیابان شهید مطهری، بوستان کودک، پس از مرمت، بازسازی و تجهیز با امکانات جدید و به روز از محل اعتبارات ملی و استانی، به عنوان سینمای تخصصی کودک و نوجوان در خدمت اهالی هنردوست، هنرپرور، بچهها و خانوادههای اصفهانی قرار گیرد.
گفتنی است مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان واقع در پل فلزی، یادآور خاطرات شیرین کودکان دیروز و بزرگان امروز اصفهانی است، کودکان و نوجوانان دهه پنجاه و شصت، آنهایی که دستی بر قلم و هنر داشتند از کانون پلفلزی خاطرهبازیهای دیرین و شیرین دارند.
دنیایی رنگرنگ کانون با قفسههای پر از کتابهای خواندنی، تماشای فیلمها و نمایشهای به یادماندنی، دستان پر از مهر مربیان کانونی با لبخندهای آسمانی، حرفهای قشنگ گفتنی با فعالیتهای ناب دیدنی، تصویر قشنگی را بر دلهای آنانی که در این کانون حضور داشتهاند نقش بسته است.
ایجاد سینمای تخصصی کودک و نوجوان با عنایت به ظرفیت بالای کانون پرورش فکری در بسترسازی مناسب این کار و شور اشتیاق کودکان، نوجوانان و خانوادههای آنها برای تماشای فیلمهای تخصصی، یک امر ضروری بود که به لطف خداوند بزرگ و با پیگیریهای میثم بکتاشیان مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نخستین نشست شورای سینمایی استان اصفهان به عنوان یک دستاورد بزرگ محقق گردید و در آیندهی نزدیک شاهد این اتفاق مثبت خواهیم بود.