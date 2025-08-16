به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران، با حکم محمد فوقانی، دبیر نهمین جشن و مسابقه عکس سینمای ایران، فاطمه محمدی(مدیر عامل موزه سینما)، سیف‌الله صمدیان(عکاس وفیلمساز)، علیرضا رضاداد(دبیراسبق جشنواره فیلم فجر)و علی نیک‌رفتار (عکاس با سابقه سینما)به‌عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری این رویداد هنری انتخاب شدند.

همچنین بهناز شیربانی به‌عنوان دبیر اجرایی نهمین جشن و مسابقه عکس عکاسان سینمای ایران منصوب شد.

این رویداد با هدف ارتقای سطح دانش فنی، هنری و تجربی هنرمندان، تحلیل و نقد آثار، و تاکید بر اهمیت جایگاه عکس فیلم، در شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

