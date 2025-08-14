به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سریال، «پسران هور» به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده پس از انجام مراحل فنی به زودی روی آنتن تلویزیون می‌رود.



این سریال روایت متفاوتی از قرارگاه سری نصرت است که شهید علی هاشمی آن را بنا نهاد.



همچنین همزمان با ایام اربعین حسینی (ع)، پویش به نیابت از شهدا در مسیر پیاده روی نجف به کربلا با هدف گرامیداشت یاد و خاطره افتخارآفرینان و شهدای جنگ ۱۲روزه ایران اجرا شد.



«پسران هور» در مرکز سریال سوره تولید شده و محصول سیمافیلم است که به زودی از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.



عکاس: علی فرآورده

انتهای پیام/