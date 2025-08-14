خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سریال پسران هور به زودی روی آنتن می‌رود

سریال پسران هور به زودی روی آنتن می‌رود
کد خبر : 1673608
لینک کوتاه کپی شد.

سریال «پسران هور» به زودی روی آنتن تلویزیون می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سریال، «پسران هور» به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده پس از انجام مراحل فنی به زودی روی آنتن تلویزیون می‌رود. 

این سریال روایت متفاوتی از قرارگاه سری نصرت است که شهید علی هاشمی آن را بنا نهاد. 

همچنین همزمان با ایام اربعین حسینی (ع)، پویش به نیابت از شهدا در مسیر پیاده روی نجف به کربلا با هدف گرامیداشت یاد و خاطره افتخارآفرینان و شهدای جنگ ۱۲روزه ایران اجرا شد.

«پسران هور» در مرکز سریال سوره تولید شده و محصول سیمافیلم است که به زودی از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

عکاس: علی فرآورده

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور