مجموعه ۶۹ میلیون یورویی پولین کارپیداس به حراج میرود؛
حراج بزرگترین مجموعه سوررئالیسمِ سالهای اخیر+آثار
حراج ساتبیز ماه آینده از بزرگترین مجموعه سورئال خود با ارقامی نجومی رونمایی خواهد کرد. این مجموعه با ارزش متعلق به مجموعهدار معروف «پولین کارپیداس» اختصاص دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بنا به اخباری که در رسانههای رسمی خارجی و خبرگزاری «آرتنت» منتشر شده، حراج ساتبیز امسال، پردهبرداری مهمی دارد. این در حالی است که حراجیها و نمایشگاه و رویدادهای هنریای که در رکود هنری و اقتصادی به سر میبرند.
اثری از رنه ماگریت، La Statue volante (۱۹۴۰–۴۱). برآورد قیمت: ۱۰ تا ۱۴ میلیون یورو. به نقل از ساتبیز
تعدد آثار خبرساز در حراج امسال
در سپتامبر امسال، خانه حراج «ساتبیز» از مجموعه شخصی «پولین کارپیداس» (مجموعهدار و کارشناس هنر) پردهبرداری میکند؛ مجموعهای متشکل از آثار سوررئالیسم و مبلمان طراحی شدهای که خانه منحصربهفرد او در لندن را آراسته بود.
این مجموعه علاوه بر سورپرایزهای دیگر، شامل آثاری از سالوادور دالی، رنه مگریت و لس لالانز است.
این حراج کمسابقه که به طور جزییتر، شامل حدود ۲۵۰ قطعه از خانه عجیب و غریب در لندن است، احتمالا، بیش از ۶۰ میلیون پوند (۸۱ میلیون دلار) به فروش برسد. این رقم، بالاترین تخمینی است که تاکنون برای یک مجموعه واحد در ساتبی اروپا زده شده است.
جزئیاتی از اثری از رنه ماگریت در مجموعه «پائولین کارپیداس» /عکس از حراج ساتبیز
بزرگترین حراج سورئال سالهای اخیر
بر اساس گفته کارشناسان، بخش اصلی این حراج بزرگترین مجموعه سوررئالیسمِ سالهای اخیر است؛ مجموعهای که جرقه آن با دیدار کارپیداس از الکساندر یولاس زده شد و این گالریدار پیشگام را از بازنشستگی به میدان هنر بازگرداند.
در ادامه، کارپیداس طی چند دهه از مهمترین حراجهای تاریخ هنر خریدهایی انجام داد؛ از جمله از مجموعههای مشهور «ادوارد جیمز»، «ویلیام اِن». «کاپلی»، «هلن آنوی»، «آندره مایر»، «ژولین لوی» و همچنین از املاک «من ری»، «رنه ماگریت» و «آندره برتون».
مجسمهای برنزی از رنه مگریت/با تخمین مبلغی به قیمت 350000 هزار پوند
شاهکارهایی از وارهول، و دیگران
بر اساس بیانیه «خانه لندنِ کارپیداس» در این بخش از حراج ساتبیز، به جز آثاری که پیشتر در ین مطلب به آنها اشاره شد، شامل شاهکارهایی از «پابلو پیکاسو»، «اندی وارهول»، و دیگران در کنار مبلمانی که دوستان و هنرمندان محبوبش بهطور اختصاصی برای او طراحی و ساخته بودند، گرد آمده بود.
این آثار شامل مجسمههایی الهامگرفته از طبیعت اثر کلود و فرانسوا خاویر لالان و طراحیهای ماتیا بونتی و آندره دوبرویل بودند که با کمک طراح داخلی ژاک گرنج و گالریدار دیوید گیل در فضایی فانتزی کنار هم قرار گرفتند؛ فضایی آراسته به نقشهای جانوری، رنگهای جسورانه و قفسههایی انباشته از کتابهای هنر، رؤیا و فلسفه.
«کرگدن کوچک»/ اثر فرانسوا خاویر لالان/ قیمتگذاری معادل ۱۸۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰ پوند
صحبتهای کارپیداس با «آرتنت»
کارپیداس به آرت نت گفته همیشه خودش را به عنوان یک متولی موقت برای آثار هنرمندان میبیند.
او گفت: به نظر میرسد لحظه مناسبی است که قطعاتی که خانه من در لندن را تشکیل میدهند، متولیان خود را در نسل بعدی پیدا کنند. البته این حراج به هیچ وجه پایان کار نیست، زیرا من همچنان در با هنر و در میان هنر، زندگی خواهم کرد، کتاب خواهم خواند، آثار جدید جمعآوری خواهم کرد و از هنرمندان حمایت خواهم نمود.