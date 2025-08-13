به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این رویداد با هدف نمایش جلوه‌های فرهنگی، معنوی و اجتماعی حضور ایرانیان در راهپیمایی اربعین، تحت شعار «پیاده‌روی جهانی، روایت ایرانی» برگزار می‌شود و فرصتی برای انعکاس نگاه و تجربه شخصی ایرانیان خارج از کشور از این رویداد عظیم انسانی و الهی است.

ایرانیان مقیم خارج کشور از اقشار و گروه‌های سنی مختلف می‌توانند در این رویداد مشارکت کرده و محتوای تولیدی خود را در قالب‌های:

نوشتاری: دل‌نوشته، نامه به ایران، شعر، داستان کوتاه (حداکثر ۵۰۰ کلمه)

صوتی: پیام صوتی کوتاه (حداکثر ۲ دقیقه) حاوی دلنوشته یا شعر

تصویری: ویدئوی کوتاه (حداکثر ۲ دقیقه) حاوی پیام، شعرخوانی، یا نمایش احساسات شما و یا عکس

از طریق ایمیل:

