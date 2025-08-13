رویداد «ایران در قاب اربعین» ویژه ایرانیان خارج از کشور برگزار میشود
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، رویدادی با عنوان «ایران در قاب اربعین» ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور برگزار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این رویداد با هدف نمایش جلوههای فرهنگی، معنوی و اجتماعی حضور ایرانیان در راهپیمایی اربعین، تحت شعار «پیادهروی جهانی، روایت ایرانی» برگزار میشود و فرصتی برای انعکاس نگاه و تجربه شخصی ایرانیان خارج از کشور از این رویداد عظیم انسانی و الهی است.
ایرانیان مقیم خارج کشور از اقشار و گروههای سنی مختلف میتوانند در این رویداد مشارکت کرده و محتوای تولیدی خود را در قالبهای:
نوشتاری: دلنوشته، نامه به ایران، شعر، داستان کوتاه (حداکثر ۵۰۰ کلمه)
صوتی: پیام صوتی کوتاه (حداکثر ۲ دقیقه) حاوی دلنوشته یا شعر
تصویری: ویدئوی کوتاه (حداکثر ۲ دقیقه) حاوی پیام، شعرخوانی، یا نمایش احساسات شما و یا عکس
از طریق ایمیل: