برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در بیش از ۵۰۰ شهر کشور

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام عزت‌زمانی، با اشاره به پیشینه این آیین می‌گوید: «سنت حسنه جاماندگان، چند سالی است که برای دل‌های مشتاقی که توفیق حضور در کربلا نیافته‌اند، در شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود. این حرکت، نماد حسرت بودن در طریق سیدالشهدا و پیاده‌روی مسیر نجف تا کربلاست که در داخل کشور، بین اماکن مقدس تکرار می‌شود. هر سال هم شاهد افزایش جمعیت شرکت‌کنندگان هستیم؛ چه آن‌هایی که پیاده‌روی می‌کنند و چه موکب‌ها و گروه‌های مردمی که به زائران خدمت می‌رسانند.»

عزت‌زمانی درباره شیوه برگزاری این مراسم توضیح می‌دهد: «اجرای این برنامه‌ها با میدانداری هیأت‌ها، گروه‌های مردمی و موکب‌ها انجام می‌شود و سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی، صرفاً نقش پشتیبانی و فراهم‌کردن زیرساخت‌ها را بر عهده دارند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های فرهنگی ویژه امسال اشاره می‌کند و می‌گوید: «همانند سال‌های گذشته، موکب‌های تخصصی کودک، موکب‌های توزیع کتاب و نقاشی، و موکب‌های فرهنگی و رسانه‌ای در طول مسیر فعال خواهند بود. اما امسال برنامه ویژه‌تری نیز با عنوان زندگی با آیه‌ها تدارک دیده شده است. موکب‌های بزرگ مسیر جاماندگان به نمادهای این پویش مزین خواهند شد و جایگاه‌ها و استیج‌های اختصاصی برای معرفی آن برپا می‌شود. این طرح، یک نهضت عمومی برای حفظ و عمل به آیات قرآن است و در ایام اربعین، ۳۰ آیه برگزیده با محوریت نصر و مقاومت — که آیه شریفه وَلَنْ تَرْضَیٰ عَنکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَی (بقره/۱۲۰) در صدر آن‌هاست — معرفی می‌شود.»

به گفته او، نرم‌افزار «زندگی با آیه‌ها» نیز در این مسیر معرفی خواهد شد و شرکت‌کنندگان با اسکن کد مخصوص می‌توانند وارد سامانه شوند، در مسابقات و قرعه‌کشی‌ها شرکت کنند و جوایز تبرکی دریافت نمایند. علاوه بر آن، استفاده از ۵ آیه نورانی قرآن کریم که در پویش زندگی با آیه‌های در ایام اربعین با عنوان «عهد برائت» مورد اشاره قرار گرفته بود نیز در تبلیغات شهری و فضاسازی‌ها به طور جدی پیگیری شده‌است.

عزت‌زمانی تأکید می‌کند: «مهم‌تر از همه، این است که این روزها با حفظ و عمل به آیات قرآن عجین شود. سفیران آیه‌ها در طول مسیر، مردم را به مشارکت در این پویش دعوت می‌کنند تا قرآن و اهل‌بیت، محور رشد فهم، اتحاد امت اسلامی، قیام در برابر ظلم و مبارزه با استکبار شود. این‌ها همه مقدمه نصرت الهی و پیروزی امت اسلامی بر کفر و نجات مظلومان جهان خواهد بود.»

