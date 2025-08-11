خبرگزاری کار ایران
دفتر موسیقی طی انتشار اطلاعیه‌ای مطرح کرد؛

افزایش قیمت بلیت کنسرت‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع!/ایمنی سالن‌ها تامین شود

کد خبر : 1672648
دفترموسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار اطلاعیه ای از روند مکاتبه های مستمر با مدیران سالن های برگزاری کنسرت در حوزه آتش نشانی و خدمات ایمنی و همچنین غیرقابل بودن افزایش قیمت بلیت کنسرت ها توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری، دفترموسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز نوزدهم مرداد ماه با انتشار اطلاعیه ای از روند مکاتبه های مستمر با مدیران سالن های برگزاری کنسرت در حوزه آتش نشانی و خدمات ایمنی و همچنین موضوع غیر قابل قبول بودن افزایش قیمت بلیت کنسرت های پیش رو توضیحاتی را ارائه داد.

در متن اطلاعیه دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است :

نظر به مکاتبه و پی گیری های مستمر از مدیران محترم سالن های محل برگزاری اجراهای صحنه ای و تا زمان عدم ارائه تاییدیه «سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی» از سوی مدیریت سالن ها، این الزام وجود دارد بر اساس رعایت حقوق ‌مخاطبان ارجمند کنسرت ها و الزام حداکثری موارد مربوط به ایمنی تماشاگران ، فرآیند خرید در سامانه های فروش اینترنتی به گونه ای طراحی شود که فقدان تاییدیه از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در هنگام خرید بلیت اجراهای صحنه ای این سالن ها نمایش داده و پس از اتمام فرآیند خرید نیز روی تصویر بلیت که در اختیار متقاضی قرار می گیرد ، درج شود.

این اطلاعیه در حالی منتشر می شود که طی روزهای بیست و یکم اردیبهشت ماه ، ششم مرداد مرداد ماه در نامه های جداگانه ای که از سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیران سالن های برگزاری کنسرت و همچنین جلسه روز هفتم مرداد ماه درباره الزام تاییده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی برای استحکام و بازنگری در ایمنی سالن های کنسرت به منظور پرهیز از هرگونه حادثه غیر قابل پیش بینی ارسال شد ، بر ضرورت اجرای این الزامات تاکید شده بود.

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از این اطلاعیه آورده است : با توجه به درجریان بودن روند تعیین قیمت بلیت اجراهای صحنه ای ذکر این نکته الزامی است تا زمان اطلاع رسانی این دفتر ، هرگونه افزایش قیمت نسبت به دوره قبل غیرقابل قبول است.

انتهای پیام/
