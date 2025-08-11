خبرگزاری کار ایران
راه‌یابی «ماجراهای نوید» به فینال جشنواره ای‌بی‌یو

سریال انیمیشن «ماجراهای نوید» با تاکید بر مفاهیم پهلوانی، خانواده و محیط زیست به فینال جشنواره بین‌المللی ABU PRIZE ۲۰۲۵ راه پیدا کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه انیمیشن «ماجراهای نوید»، این اثر انیمیشن به کارگردانی محمدمهدی محسنی و تهیه‌کنندگی محمدرضا فرزادمهر در فینال جشنواره بین‌المللی ABU PRIZE ۲۰۲۵ با دیگر آثار حوزه کودک و نوجوان رقابت می‌کند.

در فصل اول ارسال شده از «ماجراهای نوید» برای این رویداد، موضوعات و مفاهیمی نظیر پهلوانی، دفاع از حریم خانواده، حفظ محیط زیست، و پیروی از الگوهای قهرمانی و… به تصویر کشیده شده‌اند.

گفتنی است پنج اثر دیگر کودک و نوجوان از کشورهای چین، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی و آلمان (منتخبی از EBU) با مجموعه «ماجراهای نوید» برای کسب عنوان برتر در فینال جشنواره ABU با یکدیگر رقابت می‌کنند.

برندگان نهایی بخش‌های رادیویی و تلویزیونی این جشنواره نیز، شهریور سال جاری در مجمع عمومی سالانه اتحادیه در کشور مغولستان معرفی و جوایز خود را دریافت خواهند کرد.

