به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه انیمیشن «ماجراهای نوید»، این اثر انیمیشن به کارگردانی محمدمهدی محسنی و تهیه‌کنندگی محمدرضا فرزادمهر در فینال جشنواره بین‌المللی ABU PRIZE ۲۰۲۵ با دیگر آثار حوزه کودک و نوجوان رقابت می‌کند.

در فصل اول ارسال شده از «ماجراهای نوید» برای این رویداد، موضوعات و مفاهیمی نظیر پهلوانی، دفاع از حریم خانواده، حفظ محیط زیست، و پیروی از الگوهای قهرمانی و… به تصویر کشیده شده‌اند.

گفتنی است پنج اثر دیگر کودک و نوجوان از کشورهای چین، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی و آلمان (منتخبی از EBU) با مجموعه «ماجراهای نوید» برای کسب عنوان برتر در فینال جشنواره ABU با یکدیگر رقابت می‌کنند.

برندگان نهایی بخش‌های رادیویی و تلویزیونی این جشنواره نیز، شهریور سال جاری در مجمع عمومی سالانه اتحادیه در کشور مغولستان معرفی و جوایز خود را دریافت خواهند کرد.

انتهای پیام/