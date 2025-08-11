به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، این فیلم کمدی به نویسندگی مهدی علیمیرزایی، روایتگر داستان خانواده‌ای است که وابستگی شدید به تلفن همراه و فضای مجازی، روابط‌شان را تحت تأثیر قرار داده است. این فیلم همچنین نیم‌نگاهی به حواشی زندگی بلاگرها و دنیای تبلیغات آن‌ها خواهد داشت.

حضور علی اوجی و الیکا عبدالرزاقی در این فیلم قطعی شده و فهرست کامل بازیگران طی روزهای آینده اعلام می‌شود.

علی میری‌رامشه پیش‌تر فیلم سینمایی «اتومبیل» را ساخته که در سال ۱۴۰۰ در سینماهای سراسر کشور اکران شد. او همچنین در جایگاه تهیه‌کننده و کارگردان ساخت چندین سریال و فیلم را برای پلتفرم‌ها و تلویزیون در کارنامه خود دارد.

عوامل اصلی «کاکتوس» عبارت هستند از: تهیه‌کننده و کارگردان: علی میری‌رامشه، نویسنده: مهدی علیمیرزایی، مجری طرح و مدیر تولید: محمدرضا عزت‌خانی، مدیر فیلمبرداری: افشین علیزاده، طراح گریم: شهرام خلج، طراح صحنه و لباس: وحید زارعمند، مدیر صدابرداری: بابک اخوان، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: مهدی مطلبی، عکاس: عباس بغدادی و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد.

