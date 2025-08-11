خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«غریزه» به سینماها می‌آید

«غریزه» به سینماها می‌آید
کد خبر : 1672431
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «غریزه» ساخته سیاوش اسعدی پس از سه سال وقفه به زودی روی پرده سینماها می‌رود‌

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، سرانجام پس از سه سال وقفه، فیلم سینمایی «غریزه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیاوش اسعدی از شهریورماه در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

«غریزه» سال گذشته در یک نمایش محدود برای منتقدان و خبرنگاران در جشنواره فجر به نمایش درآمد.

در «غریزه» که به طور کامل در بخش خصوصی تهیه و تولید شده است، روزبه معینی به عنوان مجری طرح حضور دارد و امین حیایی، پانته‌آ پناهی‌ها، با معرفی دو چهره جدید ساینا روحانی و مهدیار شاه‌محمدی در نقش دو نوجوان محوری داستان، با درخشش ژاله صامتی نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. فرهاد شریفی، افشین سنگ‌چاپ، رضا کرد و پردیس پورعابدینی نیز دیگر بازیگران تازه‌ترین اثر اسعدی هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور