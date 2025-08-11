«غریزه» به سینماها میآید
فیلم سینمایی «غریزه» ساخته سیاوش اسعدی پس از سه سال وقفه به زودی روی پرده سینماها میرود
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، سرانجام پس از سه سال وقفه، فیلم سینمایی «غریزه» به تهیهکنندگی و کارگردانی سیاوش اسعدی از شهریورماه در سینماهای سراسر کشور اکران میشود.
«غریزه» سال گذشته در یک نمایش محدود برای منتقدان و خبرنگاران در جشنواره فجر به نمایش درآمد.
در «غریزه» که به طور کامل در بخش خصوصی تهیه و تولید شده است، روزبه معینی به عنوان مجری طرح حضور دارد و امین حیایی، پانتهآ پناهیها، با معرفی دو چهره جدید ساینا روحانی و مهدیار شاهمحمدی در نقش دو نوجوان محوری داستان، با درخشش ژاله صامتی نقشهای اصلی را ایفا میکنند. فرهاد شریفی، افشین سنگچاپ، رضا کرد و پردیس پورعابدینی نیز دیگر بازیگران تازهترین اثر اسعدی هستند.