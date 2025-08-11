به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، سرانجام پس از سه سال وقفه، فیلم سینمایی «غریزه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیاوش اسعدی از شهریورماه در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

«غریزه» سال گذشته در یک نمایش محدود برای منتقدان و خبرنگاران در جشنواره فجر به نمایش درآمد.

در «غریزه» که به طور کامل در بخش خصوصی تهیه و تولید شده است، روزبه معینی به عنوان مجری طرح حضور دارد و امین حیایی، پانته‌آ پناهی‌ها، با معرفی دو چهره جدید ساینا روحانی و مهدیار شاه‌محمدی در نقش دو نوجوان محوری داستان، با درخشش ژاله صامتی نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. فرهاد شریفی، افشین سنگ‌چاپ، رضا کرد و پردیس پورعابدینی نیز دیگر بازیگران تازه‌ترین اثر اسعدی هستند.

