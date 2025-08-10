مسعود حیدری:
قانون مطبوعات نیازمند اصلاح است
مسعود حیدری در مراسم پاسداشت روز خبرنگار بر لزوم اصلاح قانون مطبوعات تاکید کرد و از وعده رییس قوه قضاییه برای پیگیری اصلاحات لازم خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود حیدری مدیرعامل خبرگزاری ایلنا به عنوان نماینده مدیرعاملهای خبرگزاریها در مراسم پاسداشت روز خبرنگار که شامگاه یکشنبه ۱۹ مرداد در تالار وحدت برگزار شد، اظهار کرد: بنده خودم را خبرنگار میدانم و از ابتدا کارم را با خبرنگاری شروع کردم و به نمایندگی از خبرنگاران میخواهم به نکاتی اشاره کنم.
حیدری تصریح کرد: بنگاههای رسانهای امروز وضعیت سختی دارند و مدیران مسئول با مشقات زیادی روبرو هستند، وضعیت خاص و حساس کشور هم به لحاظ اقتصادی به این مشکلات دامن زده و مسائل این بخش را پیچیدهتر کرده است، واقعیت این است که برای مدیران مسئول این وضعیت توانفرساست. صبح امروز هم چند نکته را در خدمت رییسجمهور عرض کردم که میخواهم همان نکات را در اینجا هم مطرح کنم. اولین موضوع، بنگاهداری در رسانهها است، بخصوص رسانههایی که مستقل هستند و منبع ارتزاقی جز درآمدهای خودشان ندارند و یارانههای محدودی را هم از وزارت ارشاد دریافت میکنند و شاید لازم است برای این موضوع فکری شود. مهمترین موضوع بحث امنیت شغلی خبرنگاران است، عمده خبرنگاران قرارداد محکمی ندارند که بتوانند با طیب خاطر به فعالیت حرفهای بپردازند، در کنار موضوع قرارداد آنچه که مهم است و بحثی فرادستگاهی است موضوع بیمه و آینده شغلی خبرنگاران است که هم مدیران و هم خبرنگاران گرفتارش هستند. خواهشم این است که ما به دنبال برداشتن سنگ بزرگ نباشیم، دو یا سه اولویت مشخص کنیم و برایش برنامهریزی داشته باشیم تا سال بعد برای مناسبت روز خبرنگار بعدی گزارش روشنی به اصحاب رسانه بدهیم و راجع به آنچه که انجام شده و مشکلاتی که برداشته شده صحبت کنیم.
وی افزود: موضوع بعدی حمایتهای حقوقی است که این صنف به آن نیاز دارد و این حمایتها هم به این مساله برنمیگردد که مجموعهای از خبرنگار یا رسانهای شکایت کرده باشد و به آن رسیدگی شود، با مشاورههای حقوقی میتوان جلوی خیلی از مشکلات را گرفت و شاید نیاز به برگزاری کارگاههای تخصصی در سطوح مختلف با این عنوان داشته باشیم تا دانش حقوقی افزایش پیدا کند تا بتوانیم با حواشی کمتری کارها را پیش ببریم.
وی افزود: دیگر دغدغهای که سالهای متوالی مطرح است، مسائل مربوط به قانون مطبوعات و لزوم اصلاح آن است، آقای محسنیاژهای مژدهای دادهاند که از اهالی رسانه نظرات مشورتی خواستهاند تا مواردی را که فکر میکنند نیاز به اصلاح دارد تا اواسط شهریور به عنوان پیشنهاد در اختیار قوهقضاییه قرار دهند. ما در مقاطعی درگیر تعصبات بی مورد بودیم و تصلبی ایجاد شده بود و تابوهایی شکل گرفته بود که امکان اصلاحات را از بین میبرد و حالا فرصتی برای اصلاح قوانین به وجود آمده و از این روزنه امیدوارم استفاده کرده و کمک کنیم تا به نحو احسن اصلاحات لازم برای اهالی مطبوعات صورت بگیرد.