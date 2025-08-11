به گزارش خبرنگار ایلنا، بیایید این گزارش را با قسمت‌هایی از سخنان فرانچسکا آلبانزه (گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و سرپرست تحقیقات سازمان ملل در زمینه حقوق بشر) آغاز کنیم. او نسل‌کشی فلسطینیان را بخشی از یک روند «محو استعمارگرانه» توصیف می‌کند، موضوعی که مقاومت فلسطین بارها آن را مطرح کرده است.

فرانچسکا، شما سرپرست تحقیقات سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بوده‌اید. در طول بیش از دو سال گذشته، چه واقعیت‌های نگران کننده‌ای را آشکار کرده‌اید که جهان همچنان از اقدام جدی در برابر آن‌ها خودداری می‌کند؟

به نظر من، مهم‌ترین بخش کارم افشای ساختار فراگیری بوده است که زیربنای مجموعه‌ای از جنایات اسرائیل یا جنایاتی که با حمایت دولت‌ها و بازیگران دیگر انجام شده را تشکیل می‌دهد. این کار را با تمرکز بر «حق تعیین سرنوشت» انجام دادم و تاکید کردم که آینده سیاسی فلسطین قابل مذاکره نیست. فلسطینی‌ها به طور مسلم از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و بحث درباره راه حل دو کشوری در شرایط کنونی اولویت اصلی نیست.

این نخستین «بمب خبری» بود که در چارچوب این ماموریت منفجر کردم. سپس به بررسی چند موضوع ساختاری پرداختم. شاید سنگین‌ترین و دشوارترین موضوع برای جامعه بین المللی در ابتدا، اتهام نسل کشی علیه اسرائیل بود؛ زمانی که در مارس ۲۰۲۴ اعلام کردم دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد اسرائیل دست کم مرتکب سه عمل از مصادیق نسل کشی شده است: اعمال کشتار، اقداماتی با هدف نابودی مردم غزه و وارد آوردن آسیب‌های شدید جسمی و روانی.

این کالبدشکافی نسل کشی بعدا به شکل پیچیده‌تر و منسجم‌تری مطرح شد، زمانی که توضیح دادم اسرائیل این نسل‌کشی را به عنوان بخشی از یک روند «محو استعمارگرانه» پیش می‌برد. با نگاهی حقوقی، پرده‌برداری فزاینده‌ای از طرح پاکسازی قومی اسرائیل صورت گرفته است؛ طرحی که همیشه وجود داشته است. این فقط گفته من نیست بلکه برای نخستین بار، تاریخ نگاران اسرائیلی و فلسطینی، فعالان فلسطینی و نیز سازمان‌های حقوق بشری اسرائیلی و بین المللی پیش‌تر رژیم آپارتاید تحمیل شده بر فلسطینیان را افشا کرده‌اند.

با این حال، دردناک‌ترین بخش، گزارش اخیر من بود؛ گزارشی که باعث شد ایالات متحده بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها را علیه ماموریت من اعمال کند. دلیل این تحریم‌ها آن بود که گزارش من «اقتصاد اشغالگری» اسرائیل را برملا کرد؛ اقتصادی که اکنون به «اقتصاد نسل کشی» تبدیل شده است.

فرانچسکا مانند بسیاری از مبارزان برای فلسطین تحریم شده است آنهم از سوی مهمترین حامی کودک‌کشی در جهان یعنی آمریکا. همان کشوری که بنای سازمان ملل (!) در آنجا بالا رفته است (!) و البته جهان فروپاشی درونی این بنا را سالیان سال است که به تماشا نشسته‌اند.

برگردیم به فلسطین؛ اینجا غزه است…

«نافذ نصر» کودکِ ده‌ساله یکی از قربانیانی‌ست که این روزها رسانه‌ها به او پرداخته‌اند و از وضعیت سختی که تحمل می‌کند، خبر داده‌اند. نافذ از بدو تولد به فلج مغزی مبتلاست، بیماری مزمنی که بر حرکت، رشد جسمی و ذهنی او تأثیر گذاشته است. او نمی‌تواند به تنهایی بنشیند یا بایستد و برای ابتدایی‌ترین نیازهایش کاملاً وابسته به اطرافیان است. اما رنج او به همین‌جا ختم نمی‌شود، نافذ به دلیل کمبود غذا و مراقبت‌های درمانی، با سوء‌تغذیه شدید دست‌وپنجه نرم می‌کند. بدن نحیفش توان تحمل سرما یا گرسنگی را ندارد و هر بیماری ساده‌ای می‌تواند جانش را به خطر بیندازد. او زنده است اما می‌سوزد و جان می‌دهد.

البته که قربانیان اقدامات جنایتکارانه اسرائیل محدود به یک قشر نمی‌شود، ورزشکاران، نویسندگان، خبرنگاران، اعضای کادر درمان، امدادگران و… همواره از اهداف اصلی صهیونیست‌ها بوده‌اند. و حال در جنایتی تازه این رژیم؛ یکی از بازیکنان فوتبال فلسطینی را در منطقه تحت محاصره نوار غزه به شهادت رساند تا تعداد شهدای فوتبالیست فلسطینی در خلال نبرد طوفان الاقصی به ۶۶۳ نفر افزایش پیدا کند.

صهیونیست‌ها از پنج شیوه برای کشتار در این نبرد نابرابر استفاده می‌کنند: تیراندازی به افراد، گرسنگی و تشنگی دادن، دستگیری و شکنجه دادن و حمله توپخانه‌ای و بمباران کردن.

روز گذشته به دنبال حمله توپخانه‌ای ارتش صهیونیست به محله شجاعیه در شرق شهر غزه، دو برادرزاده خلیل الحیه، رئیس دفتر حماس در غزه و رئیس هیأت مذاکره‌کننده این جنبش، به شهادت رسیدند. شهیدان ایمن عبدالسلام الحیه و برادرش معاذ هنگام جمع‌آوری هیزم و سرکشی به منزل خانوادگی هدف قرار گرفتند.

فلسطینی‌ها حتی از طریق کمک‌های انسانی هم جان خود را از دست می‌دهند. طبق گزارشاتی که هر باره منتشر می‌شود، بازهم جعبه‌های کمک‌های انسان‌دوستانه (!) که توسط امارات، مصر و اردن از هوا برای فلسطینی‌ها پرتاب شده، روز گذشته تنها در غزه جان ۱۸ فلسطینی را گرفت.

اما از جهان خارج از غزه هم خبر می‌رسد که؛

در ادامه موج گسترده‌ای که علیه رژیم صهیونیستی و در حمایت از مردم غزه شکل گرفته، مردم بروکسل به خیابان‌ها آمدند و با مردم غزه اعلام همبستگی کرده و ادامه جنگ و تحمیل قطحی را محکوم کردند.

مردم انگلیس برای چندمین بار در حمایت از مردم غزه و محکوم کردن جنایات اسرائیل باز هم به خیابان‌ها آمدند و تظاهراتی گسترده برگزار کردند که البته گفته می‌شود در روز شنبه ۲۰۰ نفر از این معترضان توسط پلیس دستگیر شدند.

همچنین شامگاه شنبه راهپیمایی با عنوان «مشعل امید برای غزه باشید» در استانبول برگزار شد. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن فانوس از میدان بایزید تا مسجد ایاصوفیه حرکت کردند تا توجه افکار عمومی جهان را به حملات و محاصره مداوم نوار غزه توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل جلب کنند.

وزیر خارجه ترکیه نیز در تازه‌ترین اظهارات خود با اشاره به جنگ نسل‌کشی غزه، تأکید کرد که ظلم برای مدت طولانی پابرجا نمی‌ماند و نتانیاهو در خون مردم غزه غرق خواهد شد!

اما جهان می‌داند که این اشک تمساح حاکمان ترکیه برای غزه تنها یکسوی ماجراست. آن‌ها در ظاهر برای جنایتهای صورت گرفته در غزه اظهار تاسف می‌کنند اما در روی دیگر سکه به تجارت با اسرائیل ادامه داده و کالاهای مورد نیازشان را تامین می‌کنند. به گونه‌ای که حجم تبادلات این کشور در این ماه‌ها افزایش قابل توجهی داشته و در این میان؛ تنها تجارت دریایی این کشور با صهیونیست‌ها ۳ برابر شده است!

صادرات ترکیه به سرزمین‌های اشغالی شامل خودرو، لوازم خانگی، آهن و فولاد، فلزات گران‌بها، نفت خام و مشتقات آن، پتروشیمی، پوشاک، منسوجات، سیمان، شیشه، کاغذ و روغن‌های گیاهی است. گفته می‌شود از آغاز عملیات طوفان‌الأقصی تاکنون، ۲۲۶۴ سفر دریایی تجاری میان بنادر رژیم صهیونیستی و ۴ کشور مصر، ترکیه، عربستان و اردن صورت گرفته است.

با وجود ادامه جنایات وقیحانه نتانیاهو، اتفاقاتی که این روزها در سرزمین اشغالی جریان دارد، نشان می‌دهد که انسجام سیاسی و اجتماعی اسرائیل برای ادامه مسیری که در پیش گرفته، از بین رفته و اعتراضات به اقدامات او تا قلب سرزمین‌های اشغالی نیز رفته است. یدیعوت آحارونوت به تازگی گزارش داده که گروهی از معترضان صهیونیست در جریان پخش یک برنامه مشهور، به استودیوهای شبکه ۱۳ یورش برده و خواستار توقف جنگ غزه و تبادل اسرا شدند.

این اعتراضات در تل‌آویو هم موجب خلق صحنه‌هایی از اعتراضات یهودیان شد که گویای یک تجمع ۶۰ هزار نفری علیه نتانیاهوست.

نتانیاهو حتی در دل نیویورک نیز دیگر وجهه‌ای قابل قبول ندارد. چندی پیش صدها نفر از معترضان مردمی _ چراکه حاکمان این کشور در خدمت رژیم صهیونیستی هستند _ در نزدیکی هتل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که بیش از نتانیاهو دستهایش به خون مردم فلسطین آغشته است، گردهم آمدند تا به جنگ کشتار جمعی در غزه اعتراض کنند.

معترضان خواستار اقدام فوری در مقابل سیاست‌های جنگ و محاصره مردم غزه و توقف روند گرسنگی و نسل‌کشی در این منطقه بودند. توقف طرح اشغال نوار غزه و قطع حمایت‌های نظامی و مالی آمریکا از این رژیم هم از دلایل دیگر این اعتراضات بود. البته آن‌ها تأکید کردند که مبارزه تا آزادی کامل فلسطین از دریای مدیترانه تا رود اردن ادامه خواهد داشت.

در کنار مردم کشورهای مختلف، برخی نهادهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز علیه تجاوزات اسرائیل موضع‌گیری کرده و اقدامات جنایتکارانه آن را محکوم کردند. موسسه الازهر مصر به تازگی اعلام کرد: تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل غزه، لگه ننگی بر پیشانی جامعه جهانی در برابر این جنایت است و پاک نخواهد شد.

و هنوز سکوت حقارت‌بار کشورهای منطقه ادامه دارد…

آنچه که در جریان اتفاقات این روزهای غزه می‌تواند لکه ننگی بر پیشانی برخی کشورهای منطقه باشد، سکوت و نادیده گرفتن واقعیت‌هاست. این سکوت معنادار واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته و به تازگی کاربران فضای مجازی با به اشتراک گذاشتن تصویری از یک سند تاریخی نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند.

کاربران عکس دو سند تاریخی را به اشتراک گذاشته‌اند؛ سندی که نشان می‌دهد مردم خان یونس در سال ۱۹۴۴ به فقرای جنوب مصر کمک مالی می‌کردند و عکس دوم سندی است که نشان می‌دهد مردم غزه در سال ۱۹۴۵ برای ساخت بیمارستانی در عربستان سعودی کمک مالی کرده‌اند.

در ادامه افشاگری رسانه‌ای، حالا گاردین نیز به صف معترضان به جنایات اسرائیل پیوسته است. این روزنامه بعد از انجام یک تحقیقات گزارش داد که فلسطینی‌ها در نوار غزه در معرض تیراندازی‌های بی‌هدف در محل‌های توزیع مواد غذایی قرار می‌گیرند.

گاردین اعلام کرد که این اقدام یک طرح مرگبار علیه فلسطینی‌ها است و ارتش رژیم صهیونیستی به صورت پی در پی این اقدام را علیه فلسطینی‌های گرسنه در غزه انجام می‌دهد.

هر چند که امروز با قاطعیت می‌توان گفت که افکار عمومی جهان و جریان رسانه‌ای کاملاً علیه اسرائیل است و خوی وحشیگرانه این رژیم بر هیچکس پوشیده نیست، اما نتانیاهو و کابینه‌اش همچنان سعی دارند اهداف اشغالگرانه خود را پیش ببرند و در این مسیر آشکارا سیاست دروغ و متناقض‌گویی را در پیش گرفته‌اند. ازیکسو نخست‌وزیر این رژیم نامشروع پس از مخالفت‌های آشکار با طرح اشغال غزه؛ اظهار می‌کند که تل‌آویو قصد اشغال غزه را ندارد و هدف از عملیات جاری اسرائیل «آزادسازی این منطقه از کنترل حماس» است! و از سوی دیگر وزیر حمل و نقل این رژیم به طرح اشغالگری غزه مهر تایید زده و گفته است: طرح ما انتقال ساکنان شهر غزه به اردوگاه‌های مرکز نوار غزه است و رئیس ستاد ارتش اکنون در حال آماده‌سازی برای تصمیم دولت است.

و در ادامه برای اینکه از سرسختی مخالفان خود _ افرادی مانند اسموتریچ (وزیر دارایی رژیم صهیونیستی) که درباره این طرح گفته است: برای اولین بار از زمان شروع جنگ، نمی‌توانم از این تصمیم حمایت کنم. من اعتمادم را به توانایی یا تمایل نخست‌وزیر برای رهبری ارتش اسرائیل به سوی پیروزی از دست داده‌ام _ در امان باشد، می‌گوید: ما می‌خواهیم نوار غزه را موقتاً اشغال کنیم تا زمانی که کسی مدیریت آنجا را به دست بگیرد و این زمان می‌برد.

گزارش‌های میدانی نشان از آن دارد که رژیم صهیونیستی در اجرای طرح خود مصمم است. کانال ۱۲ عبری هم اعلام کرده ۲۵۰ هزار سرباز عملیات اشغال نوار غزه را انجام خواهند داد.

نهصد هزار نفر در معرض خطر؛ سناریوهای احتمالی اسرائیل برای اشغال غزه چگونه اجرا خواهند شد؟

دنیای بدون صهیونیست‌ها ممکن است؟

اگر بدانیم که اسرائیل با چه پشتوانه‌ای به جنایات خود در خاورمیانه ادامه می‌دهد، پاسخ این سوال را درخواهیم یافت.

اسرائیل باید باشد تا با ایجاد ناامنی از توسعه کشورهای منطقه جلوگیری شود پس آمریکا و اروپا به دنبال سرکوب رقبا هستند، اسرائیل باید باشد تا بازار اسلحه با ایجاد نیاز برای خرید اسلحه از آمریکا و کشورها اروپایی رونق داشته باشد، اسرائیل باید باشد تا مقابله تمدنی با جهان اسلام به عنوان بزرگترین رقیب تمدنی غرب امکان‌پذیر باشد، اسرائیل باید باشد تا محلی برای استقرار بزرگترین پایگاه‌های جاسوسی دنیا باشد و اسرائیل باید باشد تا تامین‌کننده منافع آمریکا و اروپا باشد. این چنین است که دنیای غرب و آمریکا چشم بر جنایات صهیونیست‌ها بسته‌اند. آن‌ها تجارت گرانقیمتی برای خود در منطقه راه انداخته‌اند. آن‌ها دلالان جان انسان‌ها به ویژه مسلمانان هستند.

انتهای پیام/