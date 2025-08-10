رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درگذشت فرشچیان را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، متن پیام به این شرح است:

إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر درگذشت استاد محمود فرشچیان نگارگر چیره دست و هنرمند کم نظیر و خلاق ایرانی موجب تالم و تاسف شدید گردید. ایران سرافزار اکنون در سوگ یکی از مفاخر بزرگ هنری خود در عصر حاضر نشسته است.

آثار ماندگار مرحوم استاد فرشچیان با مضامینی ملی و دینی زینت بخش محافل و منازل میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشورمان بوده و ترکیب تعهد و هنر در تک تک آنها موج می‌زند.

در کنار این توانمندی خدادادی و اکتسابی استاد فرشچیان، افتادگی و تواضع خاص این نقاش برجسته ایرانی همواره زبانزد کسانی بوده که از نزدیک با ایشان مراوده و همکاری داشته‌اند. این صفات نیکو و خلق حسن نیز به مانند آثار آن مرحوم فقید در اذهان باقی خواهد ماند.

آثار گرانقدر استاد فرشچیان نظیر طراحی ضریح حرم‌­های مطهر اهل بیت(ع) و تابلوی عصر عاشورا و شام غریبان تجلی اعتقاد قلبی و دلدادگی عمیق ایشان نسبت به حضرات معصومین(علیهم السلام) بود. آثار این استاد فقید، نه فقط تجلی زیبایی بصری که ترجمان حکمت، عرفان و روح ایرانی، اسلامی به شمار می­‌رود. بدون شک هنر متعهدانه آن استاد بزرگوار، مهم ترین میراثی است که انتظار می‌رود شاگردان ایشان در صیانت از آن مصمم و کوشا باشند.

اینجانب درگذشت استاد محمود فرشچیان در ایام سوگواری اربعین حسینی را به جامعه هنری کشور عزیزمان و دلدادگان تمدن و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، خصوصا خانواده محترم و بازماندگان ایشان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان طلب رحمت واسعه و همنشینی با ابرار و نیاکان را مسئلت دارم.

محمد مهدی ایمانی‌پور

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

