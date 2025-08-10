به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، از سوی «بهروز شعیبی» مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، «ستاره اسکندری» بازیگر و کارگردان، «محمدعلی باشه‌آهنگر» کارگردان و «مسعود معینی‌پور» عضو هیأت‌علمی دانشگاه، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و مدیر اسبق شبکه ۴ سیما به عنوان داوران پویش فیلم‌سازی «وطن به روایت من» معرفی شدند.

داوران این پویش ۳۴ فیلم انتخاب‌شده شامل ۲۱ اثر داستانی، ۶ اثر مستند، ۴ اثر پویانمایی و ۳ اثر تجربی را ـ که اسامی آنها پیش‌تر رسانه‌ای شدـ ارزیابی می کنند.

دبیری این پویش فیلم‌سازی که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود، بر عهده سعید نجاتی بوده است.

اسامی نهایی آثار منتخب پویش فیلم‌سازی «وطن به روایت من» به منظور راهیابی به جشنواره فیلم کوتاه تهران، به زودی و در آیین پایانی این پویش معرفی و از آثار برگزیده، قدردانی می‌شود.

