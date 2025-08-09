فراخوان شرکت در مسابقه تلویزیونی «صد» با موضوع اطلاعات عمومی منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه سه سیما در تدارک پخش یک مسابقه تلویزیونی تازه با عنوان «صد» است؛ رقابتی مهیج در حوزه اطلاعات عمومی که قرار است با ساختاری متفاوت و سرگرم‌کننده، شرکت‌کنندگان را به چالش بکشد.

در این مسابقه، شرکت‌کنندگان باید در حوزه‌هایی متنوع از جمله ورزش، هنر، سینما، تلویزیون، موسیقی، ادبیات، ریاضیات، تاریخ، جغرافیا، زبان‌های خارجی، امور فنی، خانه‌داری، آشپزی و بسیاری موضوعات دیگر، دانسته‌های خود را محک بزنند.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و حضور در این رقابت می‌توانند عدد ۱ را به شماره ۲۰۰۰۱۰۰۱۰۰ پیامک کنند تا کارشناسان برنامه جهت مراحل بعدی با آن‌ها تماس بگیرند.

مسابقه «صد» با هدف کشف استعدادهای دانشی، ارتقاء سطح عمومی اطلاعات و خلق لحظاتی پرنشاط برای مخاطبان، به‌زودی از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

