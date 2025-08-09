خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکی برای فرشچیان
مدیرعامل بنیاد رودکی، در پیامی درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته ایران زمین را به خانواده، شاگردان و جامعه فرهنگ و هنر کشور تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، محمد اله‌یاری فومنی (مدیرعامل بنیاد رودکی)، در پیامی درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته ایران زمین را به خانواده، شاگردان و جامعه فرهنگ و هنر کشور تسلیت گفت. 

در این پیام آمده است: 

با نهایت اندوه و تأثر، جامعه فرهنگ و هنر ایران یکی از قله‌های بی‌بدیل نگارگری را از دست داد. 

استادی بلندآوازه و هنرمندی بی‌همتا که با نبوغ کم‌نظیر و ذوق سرشار، سالیان متمادی با نگاهی آمیخته به عشق و ایمان، آثاری جاودانه با مضامین ملی و مذهبی همچون «عصر عاشورا»، «ستایش خدا»، «پنجمین روز آفرینش» و ده‌ها اثر فاخر دیگر را خلق نمود و با قلم و رنگ خود جلوه‌هایی از روح ایرانی و ایمان اسلامی را بر صفحه ابدیت نشاند. 

دلدادگی آن استاد فرهیخته به ساحت قدسی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در آثارش جلوه‌گر بود؛ تجلی این عشق را می‌توان در طراحی باشکوه ضریح مطهر حضرت مشاهده کرد، ضریحی که امروز مأمن و ملجأ عاشقان و زائران حسینی در سراسر جهان است. 

مرحوم فرشچیان نه تنها در خلق آثار بی‌بدیل، که در تربیت نسل‌های تازه‌نفسِ نگارگران نیز نقش بسزایی ایفا کرد و عمر پربرکت خویش را وقف پاسداشت هنر اصیل ایرانی و انتقال آن به آیندگان نمود. 

اینجانب این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم ایشان، شاگردان، دوستداران و عموم جامعه فرهنگ و هنر ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه حضرت حق برای آن هنرمند جاودان‌نام، رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.

انتهای پیام/
