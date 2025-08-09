پیام تسلیت سرپرست سازمان فرهنگی هنری به مناسبت درگذشت محمود فرشچیان

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت محمود فرشچیان صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

«خبر درگذشت استاد بی‌بدیل هنر نگارگری و مینیاتور ایران استاد محمود فرشچیان باعث تاسف شد. فقدان این هنرمند بزرگ، نه تنها برای جامعه هنری ایران، بلکه برای تمام دوستداران هنر اصیل ایرانی و جهانی، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است.

استاد فرشچیان نه فقط یک نقاش، که یک اسطوره هنری بود که با قلم سحرآمیز خود، روح فرهنگ و عرفان ایرانی را بر بوم‌های جاودانه نقش زد. ایشان با خلق آثاری ماندگار مانند «ضامن آهو»، «شمس و مولانا» و «عصر عاشورا»، هنر ایرانی را به اوجی رساند که جهانیان را به تحسین واداشت. هر خط و هر رنگ در آثار او، روایتی از عشق، ایمان و زیبایی بود که از عمق وجودش تراوش می‌کرد.

درگذشت این هنرمند گران‌قدر را به خانواده گرامی استاد، شاگردان پرتلاش ایشان و تمام عاشقان هنر اصیل ایرانی، صمیمانه تسلیت می‌گویم. یاد و نام استاد فرشچیان، همچون آثار بی‌نظیرش، جاودانه خواهد ماند و نسل‌های آینده از پرتو هنر و اندیشه او بهره‌مند خواهند شد.

محمدباقر اعلمی

سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران»

