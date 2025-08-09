پیام تسلیت سرپرست سازمان فرهنگی هنری به مناسبت درگذشت محمود فرشچیان
سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت محمود فرشچیان صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت محمود فرشچیان صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
«خبر درگذشت استاد بیبدیل هنر نگارگری و مینیاتور ایران استاد محمود فرشچیان باعث تاسف شد. فقدان این هنرمند بزرگ، نه تنها برای جامعه هنری ایران، بلکه برای تمام دوستداران هنر اصیل ایرانی و جهانی، ضایعهای جبرانناپذیر است.
استاد فرشچیان نه فقط یک نقاش، که یک اسطوره هنری بود که با قلم سحرآمیز خود، روح فرهنگ و عرفان ایرانی را بر بومهای جاودانه نقش زد. ایشان با خلق آثاری ماندگار مانند «ضامن آهو»، «شمس و مولانا» و «عصر عاشورا»، هنر ایرانی را به اوجی رساند که جهانیان را به تحسین واداشت. هر خط و هر رنگ در آثار او، روایتی از عشق، ایمان و زیبایی بود که از عمق وجودش تراوش میکرد.
درگذشت این هنرمند گرانقدر را به خانواده گرامی استاد، شاگردان پرتلاش ایشان و تمام عاشقان هنر اصیل ایرانی، صمیمانه تسلیت میگویم. یاد و نام استاد فرشچیان، همچون آثار بینظیرش، جاودانه خواهد ماند و نسلهای آینده از پرتو هنر و اندیشه او بهرهمند خواهند شد.
محمدباقر اعلمی
سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران»