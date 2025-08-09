به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، «پویش فیلم‌سازی وطن به روایت من» در پی بدرقه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توسط انجمن سینمای جوانان ایران از نخستین روز تیر ۱۴۰۴ آغاز شد و تا پایان مهلت اولیه ثبت‌نام (۱۵ تیر) و مهلت نهایی ثبت‌نام (۳۱تیر)، ۲۰۲ اثر در مدت کم‌تر از یک ماه به دبیرخانه پویش ارسال شد.

بر اساس این خبر، از بین ۲۰۲ اثر رسیده، ۱۱۲ اثر داستانی، ۳۵ اثر مستند، ۳۱ اثر پویانمایی و ۲۴ اثر تجربی بودند که ۱۹۲ اثر در سامانه جشنواره‌های انجمن سینمای جوانان ایران ثبت شد و ۱۰ اثر روی سامانه اشراق به ثبت رسید.

دبیرخانه پویش همچنین با اعلام مشارکت ۳۱۷ نفر در این رویداد (شامل ۲۵۴ فیلمساز مرد و ۶۳ فیلمساز زن) اعلام کرد کم‌سن‌ترین فیلمسازی که به این پویش پیوسته، ۱۱ساله و مسن‌ترین‌شان ۵۴ساله است.

همچنین خراسان رضوی با ارسال ۲۹ فیلم، بیشترین میزان مشارکت را در پویش داشته است.

بر اساس گزارش دبیرخانه پویش، اسامی آثار انتخاب شده «پویش فیلم‌سازی وطن به روایت من» (شامل ۲۱ اثر داستانی، ۶ اثر مستند، ۴ اثر پویانمایی و ۳ اثر تجربی) به شرح زیر است:

اسامی راه یافتگان پویش فیلم‌سازی وطن به روایت من

فیلم کوتاه داستانی

1. ایران/ حمید ملیحی/ مشهد

2. اینجا فروشی نیست/ معین روح الامینی/ کاشان

3. برای سمانه/ احمدرضا رضائی/ مشهد

4. بعد از ناهار/ محمدرضا دهقان/ مشهد

5. پاسدار/ امیرمحمد گیلان فر/ تهران

6. تعطیلات دروغی/ محمد رحیمیان، زینب سعدونی/ آبادان

7. چیزهایی مثل همیشه نبود/ آرمان بابکی/ تهران

8. رو به آسمان/ حنانه سراجی/ مشهد

9. روا/ زهرا منصور/ تهران

10. روزی روزگاری/ محمد مهدی محمد حسنی/ قم

11. سرنوشت آقای میم چه می‌شود؟ / آرش بابکی / تهران

12. شرایط بحرانی/ سهیل سهیلی/ مشهد

13. شیفت/ فرزانه آرشید/ کرج

14. طرار/ سیده زهرا موسوی/ مشهد

15. کیو کیو/ عرفان نیکبخت/ تهران

16. گره/ سیما ابراهیمی/ اراک

17. مثل پدر/ کامران رضایی/ کرمانشاه

18. منم مثل همه/ محسن رمضانیان/ سمنان

19. نسل z/ محمد علیزاده فرد/ تهران

20. نیمبوس/ حمیدرضا هیدجی/ تهران

21. هوادار/ لیلا نوعی / مشهد

فیلم کوتاه مستند:

1. خستگی‌های شیرین/ مهرداد عسگری/ مشهد

2. خوین/ مهرداد افتخاری/ کرمانشاه

3. زندگی جریان دارد (پارک آزادی شیراز) / سینا سعادتمند/ شیراز

4. سایه‌ای از او هنوز زنده هست/ فاطمه قائدی/ جهرم

5. عقد ۴/۴/۴ / مهدی امینی / تهران

6. ماهلین/ سحر قناعتی/ اصفهان

فیلم کوتاه تجربی:

1. پرده سبز/ حسین اعتمادفرد/ مشهد

2. رنگ نخل/ سامان علی نژادیان/ آبادان

3. فراتر از صدا / عیسی بابایی/ چالوس

فیلم کوتاه پویانمایی:

1. بالانس/ برزان رستمی/ سنندج

2. رویای بی‌صدا/ سحر ابوئی/ یزد

3. پایان زدگی/ دانیال قاسمیان/ شیروان

4. به رنگ امید (با استفاده از هوش مصنوعی) / امیر کبیریان / کرمانشاه

اسامی نهایی آثار منتخب پویش فیلم‌سازی «وطن به روایت من» به منظور راهیابی به جشنواره فیلم کوتاه تهران، پس از انجام مرحله داوری متعاقبا اعلام خواهد شد.

