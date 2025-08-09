خبرگزاری کار ایران
«بشکاف» در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود

«بشکاف» در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود
نمایش «بشکاف» به کارگردانی الهام احمدی، شهریورماه روی صحنه خواهد رفت.

به گزارش ایلنا، نمایش «بشکاف» به نویسندگی امیررضا ملکی و کارگردانی الهام احمدی، شهریورماه ۱۴۰۴ در سالن شماره ۳ مجموعه تئاتر لبخند به اجرا درمی‌آید. 

«بشکاف» روایتی گروتسک و سیاه در قالبی کمدی است که تمام رویدادهای آن در یک استخر متروکه شکل می‌گیرد. 

الهام احمدی، در سال‌های گذشته به‌عنوان بازیگر، نویسنده و طراح لباس در عرصه تئاتر حضور داشته است و از دیگر آثار او می‌توان به نمایش‌های «جنگال»، «کمپانی مرگ»، «سبکی»، «رجوع»، «خزینه» و «مضحکه خشکسالی» اشاره کرد. 

امیررضا ملکی، نویسنده این اثر، پیش‌تر کارگردانی نمایش «کمپانی مرگ» (به تهیه‌کنندگی سجاد افشاریان) و نگارش سریال «بلیط یک‌طرفه» را برعهده داشته و همچنین برنده جایزه نویسندگی بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر برای نمایش «کلاه قرمزی» است. 

جزئیات مربوط به گروه بازیگران و زمان آغاز بلیت‌فروشی این نمایش به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

