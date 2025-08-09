«بشکاف» در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه میرود
نمایش «بشکاف» به کارگردانی الهام احمدی، شهریورماه روی صحنه خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، نمایش «بشکاف» به نویسندگی امیررضا ملکی و کارگردانی الهام احمدی، شهریورماه ۱۴۰۴ در سالن شماره ۳ مجموعه تئاتر لبخند به اجرا درمیآید.
«بشکاف» روایتی گروتسک و سیاه در قالبی کمدی است که تمام رویدادهای آن در یک استخر متروکه شکل میگیرد.
الهام احمدی، در سالهای گذشته بهعنوان بازیگر، نویسنده و طراح لباس در عرصه تئاتر حضور داشته است و از دیگر آثار او میتوان به نمایشهای «جنگال»، «کمپانی مرگ»، «سبکی»، «رجوع»، «خزینه» و «مضحکه خشکسالی» اشاره کرد.
امیررضا ملکی، نویسنده این اثر، پیشتر کارگردانی نمایش «کمپانی مرگ» (به تهیهکنندگی سجاد افشاریان) و نگارش سریال «بلیط یکطرفه» را برعهده داشته و همچنین برنده جایزه نویسندگی بخش بینالملل جشنواره تئاتر فجر برای نمایش «کلاه قرمزی» است.
جزئیات مربوط به گروه بازیگران و زمان آغاز بلیتفروشی این نمایش بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.