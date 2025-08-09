پیام تسلیت مدیران برای درگذشت محمود فرشچیان

به گزارش ایلنا، چند مدیر و مسئول به مناسبت درگذشت محمود فرشچیان هنرمند عرصه نگارگری و مینیاتور پیام تسلیت صادر کردند که در پی می‌آید.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، رئیس فرهنگستان هنر ، رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح ، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولانی هستند که در فقدان زنده‌یاد فرشچیان پیام‌های تسلیت صادر کردند.

پیام تسلیت رئیس فرهنگستان هنر

مجید شاه‌حسینی رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان، عضو پیوسته این فرهنگستان با صدور پیامی، تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر بلندآوازه و چهره ماندگار هنر ایران، دل‌های اهل فرهنگ و هنر را به سوگ نشاند.

استاد فرشچیان، با قلمی آسمانی و نگاهی سرشار از عرفان اسلامی، نگارگری ایرانی را از مرزهای سنت عبور داد و به افق‌های نوین رساند. آثار جاودانه‌ ایشان، چون «عصر عاشورا» و «ضامن آهو»، جلوه‌ای از زیبایی‌شناسی ایرانی و تجلی روح ایمان، عشق و انسانیت‌اند. ایشان هنرمندی بود که با رنگ و خط، به زبان فطرت سخن گفت و میراثی بی‌بدیل برای تاریخ هنر ایرانی‌اسلامی برجای گذاشت.

فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، فقدان این گوهر گران‌قدر را به خانواده محترم فرشچیان، جامعه هنری کشور و شاگردان و دوستداران ایشان تسلیت عرض می‌نماید و از درگاه خداوند متعال، برای آن استاد فقید، رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارد. روحش شاد و یادش جاودان باد.»

پیام تسلیت رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح

علی مقواساز رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح در پی درگذشت استاد فقید نگارگری کشور پیام تسلیتی صادر کرد که به شرح زیر است:

«هوالمصور

رحلت هنرمند برجسته ایران اسلامی و استاد بی بدیل عرصه نگارگری در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام موجب تأسف و تألم شد.

بی شک بخشی از خاطره جمعی مسلمانان ، خصوصا شیعیان در سراسر جهان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، با آثار برجسته ایشان در حوزه معارف دینی نظیر نگارگری ها و نقاشی های عصر عاشورا ،ضامن آهو ،انتظار، و طراحی ضریح مطهر حضرت سیدالشهدا و علی بن موسی الرضا علیهم السلام و تصویرگری آثار برجسته ادبی ایران زمین پیوند خورده است.

ضمن تسلیت به جامعه هنری کشور خصوصا هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی ،از خداوند متعال برای آرامش ابدی روح این هنرمند عرشی،طلب مغفرت و علو درجات می نمایم.»

پیام تسلیت مدیرکل هنرهای تجسمی

آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پی درگذشت محمود فرشچیان هنرمند برجسته و نگارگر پرآوازه ایرانی، با انتشار پیامی این ضایعه را به جامعه هنری کشور تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

«با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت استاد فرزانه، هنرمند بی‌بدیل نگارگری ایران، جناب آقای محمود فرشچیان را به ملت شریف ایران، هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی، شاگردان و خانواده ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

استاد فرشچیان از برجسته‌ترین چهره‌های هنر نگارگری در یک قرن اخیر، با نگاهی عمیق و ذوقی بی‌همتا، توانست سنت دیرینه نگارگری ایرانی را با نوگرایی و جهان‌بینی معاصر تلفیق کرده و آثاری خلق کند که تا همیشه در حافظه هنری ایران و جهان ماندگار خواهد بود.

آثار درخشان ایشان، همچون «عصر عاشورا»، «ضامن آهو»، «شمس و مولانا» و طراحی ضریح‌های مطهر حرم امام رضا (ع) و امام حسین (ع)، تنها بخشی از میراث فاخر و معنوی اوست که نشان از ایمان، عشق و تسلط بی‌بدیل بر هنر دارد.

بی‌تردید، درگذشت این چهره ماندگار، فقدانی بزرگ برای هنر ایران‌زمین است؛ اما راه، سبک و آثار ایشان همچنان الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای روح بلند استاد، آرامش و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.»

خالق ضامن آهو و عصر عاشورا اربعینی شد

پیام تسلیت محمدمهدی اسماعیلی

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت شهید رئیسی نیز در پیامی نوشته است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

در ایام اربعین حسینی(ع)، روح بلند استاد بزرگ هنرهای تجسمی ایران اسلامی، مرحوم مغفور آقای محمود فرشچیان، به ملکوت اعلی پیوست. استاد عزیز ما پرورش یافته فرهنگ و هنر این سرزمین پرگهر بود و با تعهد بالا به مواریث دینی جامعه ایرانی، آثار هنری را خلق کرد که نام بلند او را برای همیشه تاریخ، جزو صدرنشینان فهرست بلند ارادتمندان اهالی فرهنگ و هنر به خاندان آل الله(علیهم السلام) ثبت کرد.

امروز خالق آثاربی نظیر تابلوی عصر عاشورا، ضریح های مقدس حضرت اباعبدالله الحسین، و حضرت اباالحسن،علی بن موسی المرتضی علیهما السلام و صدها آثار هنری بی همتای دیگر، به جوار قرب الهی شتافته است و پاداش نیکوی یک عمر مجاهدت هنرمندانه را خواهد چشید ان شاءالله.

درگذشت این اسوه اخلاق و هنر، ثلمه ای جبران ناپذیر در ساحت فرهنگی ایران اسلامی خواهد بود. امید است جریان علمی و هنری کشور در پاسداشت عملی این استاد فرزانه بکوشند و راه درخشان او در این عرصه را با تربیت هنرمندان اصیل ادامه دهند.

هرچند در دولت آیت‌الله شهید توانستیم یکی از آرزوهای همیشگی ایشان، نظام استاد - شاگردی در آموزش هنر را به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسانیم.

اینجانب رحلت این هنرمند محبوب را به خانواده آن عزیز، اهالی فرهنگ و هنر، و عموم مردم ایران و محببین آل الله(ع)، تسلیت عرض می نمایم.»

