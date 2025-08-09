فصل سوم «بابابام» در مراحل پایانی تولید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، پس از استقبال مخاطبان از ۲ فصل ابتدایی سریال انیمیشن «بابابام»، محصول مرکز انیمشن سوره، ساخت فصل سوم این اثر در ۱۳ قسمت به کارگردانی علیرضا طاهری و تهیه‌کنندگی فاطمه سادات ابوترابی کلید خورد و این روزها در مراحل پایانی تولید قرار دارد تا به زودی آماده پخش از رسانه ملی شود.

این مجموعه به قلم امیررضا مافی به جهان قصه‌های پدر دختری می‌پردازد و فصل سوم با اتفاقاتی جدیدی در خانواده آغاز می‌شود. تجربه کارگروهی در خانواده، تمرین و پشتکار برای انجام کارها، مهارت پذیرش پاسخ منفی و درک طرف مقابل، تجربه از دست دادن عزیزان، مراقبت از طبیعت و محیط زیست، دفاع از حقوق شهروندی و... از جمله موضوعاتی‌ست که بدان پرداخته می‌شود.

۲ فصل ابتدایی سریال انیمیشن «با بابام»، محصول مرکز انیمیشن سوره، به ترتیب نوروز ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ روی آنتن شبکه پویا رفت. همچنین تاکنون ۸ جلد از مجموعه کتاب‌های «بابابام» توسط نشر مهرک در دسترس مخاطبان خردسال قرار گرفته است.

