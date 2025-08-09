فصل سوم «بابابام» در مراحل پایانی تولید
فصل سوم سریال انیمیشن «بابابام»، محصول مرکز انیمشن سوره، به کارگردانی علیرضا طاهری با پشت سر گذاشتن مراحل پایانی تولید به زودی روی آنتن میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، پس از استقبال مخاطبان از ۲ فصل ابتدایی سریال انیمیشن «بابابام»، محصول مرکز انیمشن سوره، ساخت فصل سوم این اثر در ۱۳ قسمت به کارگردانی علیرضا طاهری و تهیهکنندگی فاطمه سادات ابوترابی کلید خورد و این روزها در مراحل پایانی تولید قرار دارد تا به زودی آماده پخش از رسانه ملی شود.
این مجموعه به قلم امیررضا مافی به جهان قصههای پدر دختری میپردازد و فصل سوم با اتفاقاتی جدیدی در خانواده آغاز میشود. تجربه کارگروهی در خانواده، تمرین و پشتکار برای انجام کارها، مهارت پذیرش پاسخ منفی و درک طرف مقابل، تجربه از دست دادن عزیزان، مراقبت از طبیعت و محیط زیست، دفاع از حقوق شهروندی و... از جمله موضوعاتیست که بدان پرداخته میشود.
۲ فصل ابتدایی سریال انیمیشن «با بابام»، محصول مرکز انیمیشن سوره، به ترتیب نوروز ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ روی آنتن شبکه پویا رفت. همچنین تاکنون ۸ جلد از مجموعه کتابهای «بابابام» توسط نشر مهرک در دسترس مخاطبان خردسال قرار گرفته است.