قهرمانانی که در جنگ دوازده روزه دیده نشدند

رضا منتظری کارگردان مجموعه مستند «ستاره شد» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: مرکز مستند سوره از همان ساعات اولیه تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی برای تولید آثاری درباره آن روزها شروع به کار کرد، جلسات متعددی با مستندسازان شاخص برگزار شد و در طی دوازده روز دفاع مقدس با افراد بسیاری بحث و رایزنی شد. ما به صورت شبانه‌روزی پای کار بودیم تا به طرح‌ها و ایده‌های مختلف برسیم و تمام تلاش خود را به کار بردیم تا بتوانیم با تولید مجموعه‌ها و فیلم‌های متنوع حرف نو و جدیدی برای گفتن داشته باشیم و ادای دینی به تمام شهدای ارزشمندی داشته باشیم که در این دوازده روز جان خود را برای وطن از دست دادند.

منتظری خاطرنشان کرد: یکی از ایده‌هایی که در جلسات مختلف مطرح شد ما را به ساخت مجموعه مستند «ستاره شد» رساند. «ستاره شد» به قهرمانانی از بطن جامعه می‌پردازد، افرادی که شاید هیچوقت دیده نمی‌شوند؛ مثل پرستاران بیمارستان، خبرنگاران زن، تطهیرکنندگانی که در بهشت زهرا (س) مشغول کار هستند، اعضای خانواده شهدا، بانوانی که در هلال احمر در این جنگ دوازده روزه میدان را خالی نکردند و نقش بسیار تأثیرگذاری داشتند اما کمتر دیده شده‌اند. دستمایه مجموعه «ستاره شد» در فصل اول بانوانی هستند که هر کدام قهرمانان خاموش و گمنام جامعه به حساب می‌آیند. وقتی که توسط تیم تحقیق و پژوهش شروع به کار کردیم به بالای بیش از 230 سوژه رسیدیم و از ایمان این سوژه‌ها، پنج نمونه را گلچین کردیم.

وی افزود: بسیار خوشحالم که توانستیم با تولید این مجموعه مستند ادای دینی به نقش بی بدیل این شیر زنان داشته باشیم، کسانی که بدون هیچ تعلل، رخوت و خستگی از جان و دلشان مایه گذاشتند. این افراد کارهای حرفه‌ای روزانه خودشان را انجام می‌دادند اما در شرایط خاصی که به وجود آمده بود همان کار یک اقدام قهرمانانه بود. به عنوان مثال ما در این مجموعه به سراغ پرستاری رفتیم که وقتی در نزدیکی بیمارستان حمله‌ای صورت گرفته بود همه همکارانش محل را ترک کرده بودند اما این خانم پرستار به تنهایی در آن وضعیت به همه بیماران رسیدگی کرده بود و شرایط را تحت کنترل خودش در آورده بود. به عقیده من واقعاً نیاز است که مردم جامعه ما چنین شیرزنانی را بشناسند و به آنها افتخار کنند و واقعاً باید از داشتن چنین هموطنانی خوشحال باشیم. ما در این مجموعه نشان می‌دهیم که ادعاهای رسانه‌های معاند مبنی بر اینکه مردم از ترس تهران را ترک کرده‌اند یا امکان فراهم کردن اجناس و اقلام اولیه زندگی مردم امکانپذیر نیست فقط مشتی دروغ است. ما در این مجموعه ثابت می‌کنیم که نه تنها مردم فرار نکردند بلکه با ایثار، فداکاری و از خودگذشتی با وجود همه خطراتی که جانشان را تهدید می‌کرد در کنار هم ماندند.

این کارگردان در ادامه تأکید کرد: در این مجموعه مستند به سراغ همکاران بسیار نجیب و شریفم در رسانه ملی رفتم، همکارانی که از اولین لحظه اثابت موشک‌ها پای کار بودند و بدون ترس از تمام نقاطی که حمله صورت گرفته بود گزارش تهیه کردند و به همه جنایت‌های بزدلانه صهیونیست‌ها را نشان دادند. ما در جنگ تحمیلی دوازده روزه ده‌ها کودک، مادر و افراد غیرنظامی را از دست دادیم که اسنادی بر جنایتکار بودن این رژیم هستند و خوشبختانه با تلاش و از خودگذشتگی همکاران من در رسانه ملی دستهای خون‌آلود اسرائیل را به دنیا نشان دادیم، کسانیکه من آنها را راویان حقیقت می‌دانم؛ کسانیکه با صلابت ایستادند و نقشه شوم رژیم صهیونیستی را نقش بر آب کردند و دیدیم به واسطه همین گزارش‌ها اسرائیل به ساختمان شیشه‌ای صداوسیما حمله کرد و باز هم با مقاومت و رشادت خبرنگاران روبرو شد. در همان زمان حمله اسرائیل به صداوسیما ما خانم وجیهه‌سادات حسینی را داشتیم که با صلابت در استودیوی رادیو آوا ماند و حتی در همان لحظه پای آنتن زنده رادیو شهادت خود را پشت تریبون تبریک گفت. مردم ما باید این دلاورمردان و شیرزنان جامعه را بشناسند و خوشحالم که در فصل اول «ستاره شد» توانستیم بخش بسیار کوچکی از این افراد را به جامعه معرفی کنیم.

وی افزود: در این مستند به خانواده شهدا سر می‌زنیم، وارد خانه‌هایی می‌شویم که عزیزی از دست داده‌اند و این افراد از اقشار مختلف جامعه هستند و همچنان با تمام وجود پای ایران ایستاده‌اند. این مستند با روایت‌گری خانم الهام چرخنده ساخته شده است، حضور ایشان ذی‌قیمت و ارزشمند بود و در این پروژه با جان و دل با ما همکاری کردند.

منتظری با اشاره به ساخت فصل دوم مجموعه «ستاره شد» گفت: این مجموعه در پنج قسمت دیگر ادامه پیدا می‌کند ولی این بار فقط به سراغ قهرمانان زن جامعه نمی‌رویم و به سراغ گروه‌ها، نهادها و افراد مختلف می‌رویم که در دوازده روز جنگ نقشی قهرمانانه از خود نشان دادند. «ستاره شد» از این منظر مستند مهمی به حساب می‌آید که قهرمانان شناخته نشده‌ای را به جامعه معرفی می‌کند که می‌تواند برای مخاطبانش نویدبخش این باشد که تعداد این قهرمانان بسیار زیاد است و اگر تعدادی از آنها به جامعه معرفی شده به این معنا نیست که تعداد قهرمانان ما اندک است.

وی در پایان گفت: ساخت این مجموعه را در سه فصل مدنظر داریم و امیدوارم امکان ساخت فصل سوم نیز میسر شود. در فصل سوم قصد داریم به اقصی‌نقاط کشور عزیزمان برویم و نشان دهیم که در این دوازده روز چه اتفاقات ویژه‌ای رقم خورد که نشان از اتحاد و همدلی ما ایرانی‌ها داشت. امیدوارم توفیق این را داشته باشم که تا فصل سوم خدمتگذار مردم شریف ایران باشم و مردم هم این مجموعه را ببینند و دوست داشته باشند. ما هیچ ادعایی در تولید این مجموعه نداریم، «ستاره شد» اثری بی‌ادعا و ساده و البته سرشار از قهرمان است.

