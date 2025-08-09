محمود فرشچیان درگذشت
محمود فرشچیان هنرمند نگارگری کشور، صبح امروز در سن ۹۵ سالگی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش ایلنا، محمود فرشچیان، ساعت ۸ صبح امروز، ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴ در سن ۹۵ سالگی درگذشت.
محمود فرشچیان هنرمند اصفهانی، در ۴ بهمن ۱۳۰۸ دیده به جهان گشود. وی یکی از تأثیرگذارترین و نوآورترین نگارگران ایرانی در یک قرن اخیر شناخته شده که تحصیلات خود را در مدرسه هنرهای زیبای اصفهان آغاز کرد و سپس در اروپا به تکمیل دانش هنری خود پرداخت. فرشچیان با تلفیق مکتب سنتی نگارگری ایرانی و سبکهای نوین، آثاری خلق کرده که در موزههای معتبر جهانی و کشور همچون حرم امام رضا (ع) به نمایش گذاشته شده است.
رهبر معظم انقلاب درباره تابلوی عاشورای استاد فرشچیان گفتهاند: من هر وقت تابلوی آقای فرشچیان را که خود ایشان چند سال قبل به من داده نگاه کردهام، گریه کردهام؛ با اینکه من سینهام پُر است از روضههای صبح عاشورا و عصر عاشورا. چه کسی بیشتر از ماها میداند که در اینباره چه نوشتهاند و چه خواندهاند و چه گفتهاند؟
میگویند آدمهایی که اهل این چیزها هستند، خودشان گریه نمیکنند؛ ولی ما درعینحال که این همه روضه بلدیم، آقای فرشچیان دارد روضهیی میخواند که ماها را میگریاند. این چه هنر پُرفایده و پُرمغز و پُرمعنایی است که یکنفر هنرمند میتواند این حالت را به وجود بیاورد؟