افتتاح پروژه مرمت و بهسازی بافت تاریخی بفروئیه
پروژه مرمت و بهسازی بافت تاریخی بفروئیه، شهر ملی موتابی ایران، با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعی از مقامات استان یزد، به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، آیین افتتاح پروژه مرمت و بهسازی بافت تاریخی بفروئیه، یکی از کانونهای اصیل هنر موتابی در ایران، با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فعالان فرهنگی و هنرمندان محلی برگزار شد.
این پروژه که در چارچوب سیاستهای کلان سال «سرمایهگذاری برای تولید» و با مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی، شهرداری و جامعه محلی اجرا شده است، نهتنها به بازآفرینی کالبدی و زیباییشناختی بافت تاریخی کمک کرده، بلکه زمینهساز ایجاد بستری پویا برای تعاملات فرهنگی، رونق صنایعدستی و جذب گردشگران داخلی و خارجی شده است.
پروژه مرمت و بهسازی بفروئیه با ایجاد گذرهای فرهنگی، بهبود دسترسی گردشگران، ساماندهی فضاهای عمومی و احیای بناهای تاریخی، فضایی زنده و پویا را در قلب بافت کهن این شهر ایجاد کرده است. این اقدام، ضمن پاسداشت اصالت تاریخی، مسیرهای نوینی را برای گسترش کسبوکارهای خلاق، تقویت هنرهای بومی و افزایش پیوند اجتماعی میان مردم و میراثشان فراهم میآورد.
بفروئیه، بهعنوان شهر ملی هنر موتابی، اکنون با اجرای این طرح، گامی بلند به سوی تبدیلشدن به یک مقصد شاخص گردشگری فرهنگی برداشته است؛ مقصدی که گذشته و حال را در هم تنیده و چشماندازی پایدار برای آینده خلق کرده است.