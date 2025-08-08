پیام تبریک پیمان جبلی به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:



«بسم‌الله الرحمن الرحیم



همکاران فرهیخته و گران‌قدر، طلایه‌داران عرصه روشنگری و امانت‌داران راستین حقیقت



۱۷ مرداد صفحه‌ای درخشان در تقویم ایثار پیوسته و تلاش همبسته زنان و مردانی است که پرچم نام «خبرنگار» را بر بلندترین قله‌های بینش، صداقت و آزادگی افراشته‌اند. وارستگان فرهیخته‌ای که رقص مردانه قلمشان در میانه میدان شجاعت، زمین تعهد را به‌شعاع واقعیت می‌گسترد و آسمان آگاهی را به انوار زرین شفافیت آذین می‌بندد.

امروز، در این هنگامه پرآشوب که جهان معاصر شاهد تحولات پیاپی و رخدادهای تلخ و شیرین منطقه‌ای و بین‌المللی است، نقش بی‌بدیل شما اهالی اصیل رسانه بیش از هر زمان دیگر آشکار و معنادار شده است. به‌ویژه در روزگاری که ملت بزرگ ایران، آماج تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت و جمعی از همکاران پاکباز و مخلص ما در خانواده بزرگ رسانه، از سازمان صداوسیما گرفته تا دیگر رسانه‌های وزین کشور، جان خود را فدای روایت حقیقت کردند.

پاسداشت فداکاری تک‌تک شما عزیزان که با سلاح قلم و دوربین، در خط مقدم جهاد تبیین ایستاده‌اید، پاسداشت انسانیت، عشق و ایمان و تعظیم قدر بلندتان وظیفه‌ای است که بیان و ایفای آن در توان واژه‌ها نیست.

«روز خبرنگار» بر همه شما حقیقت‌نگاران پرتوان مبارک باد.

پیمان جبلی

رئیس سازمان صداوسیما

