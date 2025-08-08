«از مامان بگو» از قاب شبکه دو روی آنتن میرود
همزمان با ایام اربعین حسینی، ویژهبرنامه تلویزیونی «از مامان بگو» از شنبه 18 مرداد، هر شب حوالی ساعت 22 از شبکه دو سیما روانه آنتن میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه دو، «از مامان بگو» با تمرکز بر جایگاه والای مادران شهدا، میزبان خانوادههای شهدای مقاومت در جنگ دوازدهروزه اخیر خواهد بود. این برنامه با اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی، در فضایی انسانی و صمیمی به روایت بخش کمتر شنیدهشدهای از فرهنگ ایثار میپردازد؛ آنجا که مهر مادر، ستون تربیت فرزندی میشود که نامش در مسیر مقاومت میدرخشد.
در هر قسمت، یکی از اعضای خانواده از مادر شهید، ایمان، صلابت و مهرش میگوید و در ادامه، با حضور مادر در برنامه، فرصتی برای قدردانی از این نقش بیبدیل فراهم میشود.
«از مامان بگو» محصول گروه خانواده شبکه دو سیماست که به تهیهکنندگی سید یزدان ملکآبادی، تلاش دارد در مسیر رسانهای اربعین، روایتگر عظمت نقش مادران در پرورش نسل مؤمن، فداکار و حسینی باشد.